Llegó la 4a generación de Dodge Attitude

Hasta las paradisiacas playas de Los Cabos, Baja California, me fui a conocer y probar la cuarta generación del renovado Dodge Attitude 2025, que como explicó Rafa Paz, director de la marca Dodge para Stellantis, México, se trata de una apuesta totalmente agresiva y fuera de lo establecido, al menos en las pasadas versiones aquí ya conocemos de este modelo. Y si bien se tratará de un vehículo ensamblado en China, lo cierto es que emana mucha tecnología por sus poros este vehículo que ahora sí no pasara desapercibido.

Me gustó su propuesta juvenil y ejecutiva. También me gustó su amplitud y comodidad de sus asientos. Esta versión posee un diseño inspirado en un jet caza. De hecho tiene un cuadro de instrumentos completamente digital LCD de 10.25 pulgadas, configurable. Iluminación full LED 360, pantalla HD y asientos forrados en piel sintética. Y en cuanto a su motorización le adelanto que tiene un motor turbo de 1.5 litros, que desarrolla 168 Hp y 184 libras-pie de torque.

Es de transmisión automática de doble embrague automatizado de 7 velocidades y su volante está forrado en piel, con paletas de cambio al volante y botón para escape activo. De hecho tiene dos salidas de escape funcionales que al activar el podo Sport + se escucha un estruendoso sonido de deportividad y mucha diversión. Esta chulada de maíz prieto acelera de 0-100 km/h en tan sólo 6.95 segundos y desarrolla una velocidad máxima de 203 km/h.

Tiene cinco modos de manejo: ECO, COMFORT, SPORT, SPORT + y DIY (Do It Yourself). En materia de seguridad destaco sus seis bolsas de aire ( frontales, laterales y de cortina), así como sus sistemas avanzados a la conducción (ADAS) nivel 2, que incluyen: alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, advertencia de salida de carril, asistente inteligente de luces altas y bajas, así como sensor de punto ciego. Además le pusieron frenos ABS, y control de tracción y de estabilidad.

¿Cuánto cuesta el Dodge Attitude? Dodge Attitude SXT: $409,900 pesos; Dodge Attitude Sport: $454,900 pesos, y Dodge Attitude GT: $488,900 pesos. La buena noticia es que ya está en aparadores de Dodge en todo el país también los accesorios de Mopar para inyectarle “más chochos” a este muscle car. Tome nota.

Antes que Olina fue Zacua

Hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum anunció con orgullo el próximo lanzamiento del primer auto mexicano 100% eléctrico, bajo el nombre náhuatl Olina. ¿Pero qué cree? No es el primero. Zacua, de la empresaria y conferencista Nazareth Black, ese sí es el primer vehículo eléctrico mexicano que por cierto se ensambla en Puebla, y es fabricado por mujeres. La propia Nazareth me comenta que tras el anuncio de Olina, de inmediato le llovieron llamadas, correos y mensajes de viva voz preguntando porqué no participa en dicho proyecto.

La directora de Zacua confía en que en cualquier momento el Gobierno de Sheinbaum se acercará a ella ya sea para invitarla a sumarse a tan importante proyecto, o bien para apoyar su propio proyecto Zacua. Nazareth asegura que con gusto aportaría no sólo los conocimientos y la mano de obra, también la promoción de lo hecho en México en todas las plataformas y organismos donde ella ofrece sus conferencias. Le adelanto que Zacua está por lanzar el primer camión mexicano 100% eléctrico, en un proyecto denominado “Camión de última milla”, y que por los alcances del proyecto, podría ser el pretexto para sumarse a la propuesta de movilidad de las huestes de Sheinbaum.

Geely EMGRAND $299,990 pesos

Se presentó este martes en CDMX la última apuesta de transporte masivo por parte de la marca china Geely bajo el nombre EMGRAND. Se trata de un sedán que bien pudiera ganarse su lugar en el segmento de las flotillas de taxis de plataforma, no sólo por sus prestaciones, sino por lo accesible de su precio y financiamiento. Es un vehículo citadino que llega en tres versiones: GC manual $299,990 pesos; GL Automática $347,990 pesos, y GF Automática $373,990 pesos.

Lo que presenciamos anoche fue un sedán que llega a competir en el segmento de los compactos, con una destacada línea exterior, seguridad, espacio y mucha tecnología enfocada al confort. Este vehículo emplea la plataforma modular BMA desarrollada por Geely Auto Group, que le inyecta amplitud, confort y un mejor desempeño y estabilidad en la conducción. Viene con motor a gasolina de 1.5L con 121HP y 152Nm de torque. Su transmisión es manual de cinco relaciones o automática de seis velocidades, con tres modos de manejo: Eco, Comfort y Sport.

Checo Ford Performance

La marca del óvalo azul se enfundó oficialmente en los colores de la escudería de RedBull al incluir como factor sorpresa la presencia de Sergio “Checo” Pérez en el espectáculo del evento Ford Performance 2025 que se llevó a cabo en el majestuoso y peligroso circuito del Mexico Drive Resort, allá por la Marqueza.

Con este evento, Ford “muestra el músculo” en el mundo de vehículos deportivos y de alto rendimiento con su icónica familia Ford Performance, con un portafolio que combina potencia, tecnología de vanguardia y un diseño que desafía los límites. Se trata de un evento exclusivo organizado por Ford México, donde se somete esta familia de alto rendimiento a prueba sus capacidades, demostrando una vez más porque son los vehículos más potentes.

Para enfrentar el reto en la pista off-road y de carreras, los asistentes tuvieron la oportunidad de conducir y llevar al límite modelos icónicos como Mach-E Rally, junto a bestias como Ford Ranger Raptor, Lobo Raptor R, el legendario Mustang séptima generación y la edición especial del 60 Aniversario, así como la imponente Bronco Raptor y la recién llegada Explorer ST.

Como invitado especial, Sergio “Checo” Pérez se convirtió en la figura clave para dar a conocer Ford Performance que muestra al tapatío como el embajador perfecto para representar su visión de vehículos de alto rendimiento. Vehículos como Mustang Mach-E Rally , el Mustang Dark Horse, GT y hasta la edición especial por el 60 aniversario, Mustang GTD fueron parte de los vehículos que pudimos apreciar y manejar “como niños en feria”. ¡Adiós!