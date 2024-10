Macron reafirma a Netanyahu el respaldo de Francia a FINUL

No es la primera vez que las visiones de Macron y Netanyahu difieren. En la foto: una conferencia de prensa conjunta en Jerusalén, el 24 de octubre de 2023.

En una llamada telefónica, Macron reiteró a Netanyahu su apoyo a FINUL y su llamado a un alto al fuego en Gaza y el Líbano.El presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmó el respaldo de su país a la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) en conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Según informó este miércoles el Elíseo en un comunicado, la llamada entre ambos mandatarios se produjo el martes (15.10.2024) y sirvió, entre otras cuestiones, para que Macron reiterase "la absoluta necesidad de concluir sin más demora" un alto al fuego en el Líbano, pero también en Gaza.

"Francia, junto con Estados Unidos, había propuesto un alto el fuego de 21 días para poder llegar a un acuerdo definitivo sobre la Línea Azul: era necesario volver a esta vía diplomática, la única que podía satisfacer las exigencias de seguridad de Israel", indicaron las fuentes respecto a la situación en el Líbano.

FINUL debe permanecer, por la seguridad de Israel y del Líbano

En cuanto a la FINUL, ante las peticiones de Netanyahu para que la misión se retire "temporalmente" (algo que rechaza Naciones Unidas), el presidente galo subrayó que Francia seguirá trabajando para asegurar su pleno desempeño y recalcó su "indignación" por las lesiones sufridas por varios cascos azules en los ataques israelíes.

Macron instó a Israel a "poner fin a este ataque injustificable". Y dijo que Francia seguirá trabajando con los países que aportan tropas y junto con el secretario general de la ONU para garantizar la plena implementación de la misión de esta fuerza de mantenimiento de la paz, según el comunicado.

"La FINUL es un elemento esencial de credibilidad para la resolución de la crisis en el sur del Líbano: la vocación de la FINUL es permanecer en el sur del Líbano, en beneficio de la seguridad tanto de Israel como del Líbano", destacó el Elíseo en el comunicado, divulgado esta pasada madrugada.

Macron no dejó tampoco de manifestar su condena a los ataques contra Israel de Hezbolá (considerada como organización terrorista por Estados Unidos, Francia, Alemania, Argentina y otros países occidentales), pero enfatizó que hay que "evitar una conflagración en toda la región, que tendría consecuencias devastadoras para la población y para la seguridad internacional".

Respecto a los territorios palestinos, Macron recordó que el balance de víctimas civiles por los ataques israelíes contra Gaza es inadmisible y que un alto el fuego contribuiría a lograr la liberación de los rehenes israelíes, así como a permitir el acceso humanitario a la Franja, "drásticamente limitado" desde el comienzo de la ofensiva. "En este sentido, el jefe del Estado ha dado su apoyo al plan humanitario jordano", precisó el texto.

Macron extendió también su preocupación a Cisjordania por "la violencia contra la población civil, en particular por parte de los colonos, y el ritmo acelerado de los asentamientos".

Netanyahu se "opone a un alto el fuego unilateral"

En esta llamada telefónica con el presidente francés, Netanyahu, por su parte, dijo que se "opone a un alto el fuego unilateral, que no cambia la situación de seguridad en el Líbano y que sólo hará que vuelva a ser como era", según su oficina. Netanyahu se dijo además "sorprendido" por el plan de Macron de celebrar una conferencia sobre el Líbano, según un comunicado israelí.

Israel insiste en que necesita una zona de amortiguamiento a lo largo de su frontera norte, libre de combatientes de Hezbolá: "Netanyahu aclaró que Israel no aceptará ningún acuerdo que no proporcione esto (una zona de amortiguamiento) y que no impida a Hezbolá rearmarse y reagruparse", dice el comunicado.

Dos visiones enfrentadas

Este intercambio se produjo después de que varios medios franceses filtraran que Macron había dicho en el Consejo de Ministros de este martes que Israel "no debe olvidar que su país se creó por una decisión de la ONU".

La respuesta de Netanyahu no se hizo esperar y llegó pocas horas después a través de un comunicado de la Oficina del Primer Ministro israelí: "Un recordatorio al presidente francés: no fue una decisión de la ONU la que estableció el Estado de Israel sino la victoria lograda en la Guerra de Independencia (el nombre que usa Israel para referirse a la guerra de 1948) con la sangre de nuestros heroicos combatientes", señaló su Gobierno.

Ambos mandatarios se han enfrentado ya antes, entre otras cosas, por el llamado de Macron a detener las ventas de armas a Israel.

rml (efe, afp, reuters, ap)