"Plan de la Victoria" de Ucrania prevé ataques contra más regiones de Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reveló al Parlamento su plan, que pide a los aliados armamento y decisiones políticas que permitan a Ucrania llevar a cabo nuevas operaciones contra territorios rusos.El presidente Volodimir Zelenski dio a conocer su muy esperado "Plan de la Victoria" ante el Parlamento o Rada Suprema de Ucrania, instando a su país, cansado de la guerra, a permanecer unido en un momento precario antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de su aliado clave, Estados Unidos.

Mientras las tropas rusas avanzan en el este y se avecina un invierno sombrío de escasez de energía, Zelenski explicó a los legisladores que su plan contenía cinco puntos principales que dependen de los aliados de Kiev, incluida una invitación incondicional a unirse a la OTAN y apoyo armamentístico específico.

"Junto con nuestros socios, debemos cambiar las circunstancias para que la guerra termine. Independientemente de lo que quiera Putin. Todos debemos cambiar las circunstancias para que Rusia se vea obligada a la paz", insistió a los legisladores y altos funcionarios.

Capacidad de disuasión no nuclear

Su tercer punto enfatizó la necesidad de que Ucrania adquiera una capacidad de disuasión no nuclear que, según dijo, sería suficiente para destruir el poder militar ruso. No dio más detalles, pero apuntó que existe un apéndice secreto adicional que no puede revelar.

El plan, agregó, también prevé un papel occidental en la defensa de los recursos minerales naturales de Ucrania de los ataques rusos, así como promesas de reconstrucción de posguerra.

El discurso contó con la presencia de sus principales jefes militares, de inteligencia y políticos, así como legisladores, algunos de los cuales ocasionalmente se pusieron de pie para aplaudir.

"Unidos" y sin perder territorio

Después de dos años y medio de guerra, el discurso buscó persuadir al exhausto público de Ucrania de que la guerra puede terminar pronto y enfatizar la importancia de que los ucranianos comunes permanezcan unidos mientras se acumulan los desafíos de la guerra.

"Logramos y estamos logrando resultados en las batallas gracias a nuestra unidad. Por lo tanto, por favor no pierdan la unidad", pidió el mandatario ucraniano.

Dirigiéndose al parlamento, el líder ucraniano dijo que podría ser posible poner fin al conflicto con Rusia a más tardar el próximo año, si su plan se implementaba ahora.

Además, descartó ceder "territorio" para que se termine la guerra: "Rusia tiene que perder la guerra contra Ucrania. No puede haber una 'congelación' (de la línea del frente). No puede haber intercambio de territorio ucraniano o de soberanía", afirmó ante los diputados.

Para Rusia, un plan estadounidense "camuflado"

El Kremlin reaccionó diciendo que era demasiado pronto para comentar en detalle el "plan de victoria" del presidente ucraniano, pero que Kiev necesitaba "recuperar el juicio" y darse cuenta de la inutilidad de las políticas que estaba siguiendo.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el plan ucraniano era probablemente un plan estadounidense "camuflado" que, según dijo, trataba de utilizar a Kiev para luchar contra Rusia "hasta el último ucraniano".

"Pero podría haber un plan diferente, que podría ser realmente pacífico, que es que el régimen de Kiev se dé cuenta de la inutilidad de las políticas que está aplicando y de la necesidad de espabilar y reconocer las causas que llevaron a este conflicto", dijo Peskov.

Rusia sigue oponiéndose firmemente a que Ucrania se una a la OTAN. Washington, que ha proporcionado miles de millones de dólares en armas y ayuda a Ucrania, ha dicho que depende de Kiev cómo trata con Rusia.

Incertidumbre antes de elecciones en EE. UU.

Ucrania enfrenta tanto dificultades como incertidumbre antes de las elecciones estadounidenses que podrían devolver a Donald Trump a la Casa Blanca. El expresidente republicano se ha comprometido a poner fin rápidamente a la guerra Incluso antes de asumir el cargo, si gana, una idea que los partidarios de Kiev temen que implique grandes concesiones a Rusia.

Zelenski se reunió en Washington a fines de septiembre con el presidente estadounidense Joe Biden, su aliado clave, para presentarle el plan. En una gira relámpago posterior por Europa, se reunió con los líderes de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania para discutirlo. Y, este jueves (17.10.2024), viajará a la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas para presentar su plan.

