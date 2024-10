China casi duplicará ayudas para terminar proyectos inmobiliarios inacabados

Edificios en construcción en el área urbana de la ciudad de Huai 'an, provincia de Jiangsu.

China anunció que aumentará en más de 560.000 millones de dólares los créditos para terminar edificios inacabados, como parte de un nuevo paquete de medidas que busca apoyar al sector e impulsar la economía.El sector inmobiliario chino representa un 25% del PIB nacional y tuvo un crecimiento acelerado durante dos décadas. Pero en los últimos años su desaceleración afectó el PIB de China, en momentos que el Gobierno aspira a un crecimiento de 5% para 2024.

El ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, Ni Hong, dijo en conferencia de prensa que habrá un "aumento en la escala de créditos para proyectos de lista blanca a 4 billones" de yuanes (562.000 millones de dólares). Es casi el doble de la cantidad anterior (unos 2,23 billones de yuanes).

La llamada "lista blanca" es un mecanismo por el cual los municipios recomiendan a los bancos proyectos inmobiliarios cuya financiación debería ser prioritaria. "El mecanismo de financiamiento inmobiliario urbano debe buscar incluir a todos los proyectos elegibles en la lista blanca", agregó Ni.

Ni anunció también que "un millón de casas antiguas urbanas (...) serán renovadas". Hay "muchos riesgos de seguridad y ambientes habitacionales deficientes en zonas urbanas, y la gente está ansiosa por renovar", explicó el ministro, que no entró en detalles sobre la escala de esa financiación para la reconstrucción.

El mercado inmobiliario chino, un lastre

Ni aseguró que el mercado inmobiliario había "tocado fondo" después de tres años, y los datos de octubre mostraron un aumento en las ventas de propiedades.

El Gobierno ha estado redoblando esfuerzos en las últimas semanas para estabilizar el mercado inmobiliario después de una caída desencadenada por una ofensiva contra el exceso de endeudamiento. El mercado inmobiliario, que alguna vez fue un punto brillante en la economía de China, se ha convertido desde entonces en un lastre.

Los dirigentes chinos, entre ellos el presidente Xi Jinping, admitieron el mes pasado que la segunda economía mundial atraviesa "problemas".

Las autoridades presentaron entonces un paquete de medidas de impulso económico, que incluyen recortes de los tipos de interés, principalmente para los préstamos inmobiliarios existentes, y la flexibilización de las restricciones a la compra de vivienda.

El sábado, las autoridades anunciaron que permitirían a los Gobiernos locales utilizar fondos de cuotas de bonos gubernamentales no asignados y aumentar los límites de deuda para ayudar a apuntalar el mercado inmobiliario.

A finales de septiembre, los tipos de interés de las hipotecas pendientes de pago para los prestatarios individuales también se redujeron en una media de 0,5 puntos porcentuales, y el ratio mínimo de pago inicial para la compra de segundas viviendas también se redujo del 25% al ​​15%.

En enero, las autoridades anunciaron una lista de proyectos de vivienda que serían elegibles para financiación. Los préstamos para dichos proyectos habían alcanzado los 2,23 billones de yuanes (313.000 millones de dólares) hasta el miércoles, dijo Xiao Yuanqi, subdirector de la Administración Nacional de Regulación Financiera.

Escepticismo

Sin embargo, algunos analistas dicen que las medidas aplicadas hasta ahora no serán suficientes para resolver la crisis inmobiliaria de China en el corto plazo. "Es una bomba de relojería que tardará años, tal vez incluso décadas, en desactivarse", dijo Stephen Innes, socio gerente de SPI Asset Management.

"No importa cuánto dinero o esfuerzo le dediquen, este problema no desaparecerá en un futuro próximo", prevé el analista. "Seamos honestos: el desorden que reina en China en el sector inmobiliario no puede solucionarse con unos cuantos discursos y medidas débiles", evalúa.

rml (afp, dpa, ap)