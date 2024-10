La UE quiere frenar aún más la inmigración irregular

El objetivo es claro: menos llegadas, más deportaciones. ¿Cómo conseguirlo? La Unión Europea todavía no se pone de acuerdo al respecto.Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea mantuvieron un "debate estratégico" sobre la política migratoria. Así consta en la declaración final de la cumbre de Bruselas, publicada el jueves (17.10.2024) por la noche. El debate sobre el endurecimiento de las políticas de asilo y deportación duró muchas horas, pero no se decidió nada concreto. "El Consejo Europeo retomará el tema" es la última frase de la declaración sobre migración. Sin embargo, en realidad, el tema debería tratarse con urgencia, dijo el canciller austríaco, Karl Nehammer.

Diecisiete de los veintisiete gobiernos de la UE ya habían pedido en mayo un endurecimiento de la política migratoria. Tras las elecciones europeas y los comicios en algunos países del bloque en los que triunfaron partidos desde la derecha populista hasta derecha radical, la reputación de la democracia está en juego, advirtió Nehammer. En materia de política migratoria, la UE debe "demostrar que el poder regulador de la democracia funciona". Muchas personas en la UE opinan que hay demasiados inmigrantes residiendo en la UE sin derecho a asilo o estatus de refugiado. En Austria, el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), de ultraderecha, se convirtió en la mayor fuerza política tras las elecciones parlamentarias. El canciller Nehammer es democristiano e intenta formar una coalición de gobierno contra el FPÖ.

El objetivo es que haya menos llegadas

La mayoría de los gobiernos de la UE están de acuerdo en que el número de llegadas de potenciales solicitantes de asilo a la UE debe seguir disminuyendo, y también en que más personas que tienen que abandonar el país deben ser devueltas a los países de tránsito y de origen. El canciller alemán, Olaf Scholz (SPD), está de acuerdo con estos objetivos y elogia el aumento de los controles en las fronteras alemanas, que son todas fronteras interiores de la UE, como una fórmula exitosa. El primer ministro luxemburgués, Luc Frieden, critica esos controles fronterizos porque, en realidad, deberían ser excepciones absolutas. Sin embargo, Frieden entiende la medida alemana en la medida en que las fronteras exteriores de la UE no están debidamente protegidas, y por eso son posibles demasiadas entradas no autorizadas.

Según la agencia europea de protección de fronteras Frontex, las entradas no autorizadas en la UE han descendido este año en torno a un 42%, hasta las 144.000, en comparación con el año anterior. Se trata de un éxito de la política migratoria. Pero eso no es suficiente, afirma el canciller Scholz. "Debemos ofrecer protección a quienes la necesitan. Pero no todo el mundo puede venir. Tenemos que elegir quién puede venir de acuerdo con nuestras normas", exlicó Scholz, resumiendo su planteo.

Reformas más rápidas

El Gobierno alemán y otros 16 Estados miembros reclaman una aplicación más rápida de las reformas acordadas para los procedimientos de asilo en la UE. Los Estados miembros acordaron a inicios de 2024 que éstas debían entrar en vigor a mediados de 2026. Ahora ese proceso debería acelerarse. Sin embargo, no está claro si los procedimientos de asilo para los solicitantes con pocas perspectivas realizados directamente en las fronteras exteriores serán más rápidos de lo previsto. Italia y Grecia tendrían que crear centros de acogida con hasta 30.000 plazas en sus fronteras exteriores de la UE. Hungría, por su parte, rechaza por completo el pacto migratorio de la UE y no quiere aceptar solicitantes de asilo de los países de primera entrada, es decir, principalmente, de Grecia, Italia y España.

Las cláusulas de exclusión no son aceptables

El primer ministro polaco, Donald Tusk, había causado revuelo antes de la cumbre al anunciar su intención de suspender temporalmente el derecho de asilo por completo. Esto supondría, con toda probabilidad, una violación del derecho europeo e internacional. Tusk matizó un poco su anuncio en Bruselas aclarando que sólo habría devolución de solicitantes de asilo dispuestos a utilizar la violencia, si Rusia y Bielorrusia los trajeran en masa a la frontera. Este año se han registrado unos 28.000 intentos de entrada ilegal en la frontera oriental de Polonia. No está prevista una desviación de la política común de asilo de la UE, las llamadas cláusulas de exclusión de la legislación comunitaria sobre migración, como solicitan Países Bajos y Hungría, declaró el canciller alemán Scholz tras las consultas.

La cumbre de la UE se ha acortado un día porque el presidente estadounidense, Joe Biden, visitó Alemania este viernes (18.10.2024). "Uno podría acostumbrarse a esa brevedad", bromeó Olaf Scholz en conferencia de prensa. Según él, había sido una cumbre corta pero agradable. Las reuniones de la UE son famosas por sus maratónicas sesiones nocturnas.

(gg/cp)