“Me dolió más el divorcio de Enrique y de mi mamá”; Sofía Castro confiesa haber tocado fondo

Sofía Castro, hija de la actriz Angélica Rivera y del productor José Alberto Castro, reveló en un podcast cómo fue su relación con la expareja de su madre, el expresidente de la República mexicana, Enrique Peña Nieto.

La actriz e hija de la exprimera dama de México, Angélica Rivera, confesó en su participación dentro de un capitulo de “La Magia del Caos”, el podcast de Aislinn Derbez, su experiencia y cómo fue el ser parte de una familia presidencial durante el mandato del extitular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.

“Creo que esto nunca lo he dicho , pero me dolió más el divorcio de Enrique y de mi mamá que el de mis papás”, admitió Sofía Castro, resaltando el cariño y cercanía que tuvo con el político a lo largo de una década en que la relación entre Peña y Angélica duró.

“Sabíamos que nunca íbamos a perder a mi papá, pero cuando viene lo de Enrique, de cómo pasó, fue de: ‘Ya lo perdí a él’ y yo sí tenía una buena relación con él, yo a él lo quise muchísimo, como un papá”, explicó Sofía.

Tras la ruptura del expresidente de México y la actriz Angélica Rivera, Sofía contó lo duro que fue superar esa separación mientras era el pilar de ‘La Gaviota’.

“Cuando pasa lo de mi mamá yo no me permití llorar, me dolió muchísimo, me rompió. Mi mamá sí la pasó muy mal, obviamente verla tan rota, porque yo a mi mamá, en febrero del 2019, la vi rota, ¿qué haces?, tienes que sacarla, entonces me puse en modo supervivencia.

“Toda la gente dice: ‘Ay si, un contrato y no sé qué’ y ¿todo el cariño de familia?, lo que viví con él (Peña Nieto), lo que él me dio, para mí sí fue un papá y el perderlo fue muy fuerte, porque, a parte, yo no podía llorar, porque tenía que estar con mi mamá y con mis hermanas.

“Siempre, desde muy chica, desde que mis papás se divorciaron yo tomé un rol de ser la mayor, pero muy mayor y de repente ser un esposo para mi mamá y una esposa para mi papá”, aseveró.

Asimismo, la actriz Castro recordó que tras el divorcio de la exprimera dama y expresidente de México, el ‘hate’ y ataques que recibía de internautas en redes sociales se intensificó, teniendo que asumir la responsabilidad para dar la cara ante los medios. Con ello, contó la vez que las fotos de Enrique Peña Nieto con la modelo mexicana, Tania Ruiz, en Madrid, se hicieron virales.

“Cuando salieron las fotos, yo no podía bajarme del camper, porque tenía a 30 personas prensa a fuera, como que siempre me agarraron de la vocera de la familia. Recuerdo que ese día me cancelaron el llamado”, mencionó Sofía a la hija de Derbez.