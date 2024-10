¿Quién es la jueza que ordenó eliminar la Reforma Judicial del DOF?

En el contexto de la controversia sobre la reciente Reforma Judicial, la jueza de distrito Nancy Juárez Salas ha cobrado protagonismo tras emitir una orden para eliminar la publicación de dicha reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Su decisión, comunicada el pasado 17 de octubre, está dentro del amparo 823/2024, donde destaca que las autoridades no cumplieron con su instrucción previa de revertir la promulgación, ya que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ignoró un freno judicial previo con el que la juzgadora indicó el 12 de septiembre que esta reforma no podía ser publicada en el DOF, algo que se llevó a cabo tres días después.

¿Cuál es la trayectoria de Nancy Juárez Salas?

La actual titular del Décimo Noveno Distrito en el estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos cuenta con estudios de derecho en la Universidad Tecnológica de México, donde se graduó en 1997. Además, ha sido docente en el Instituto de la Judicatura Federal, impartiendo materias clave sobre el proceso de elaboración de sentencias de amparo.

Antes de llegar a su actual puesto, Juárez Salas se desempeñó en diversos roles dentro del sistema judicial, incluyendo oficial judicial y actuaria en el juzgado primero de distrito en materia penal en el entonces Distrito Federal, así como en el Juzgado Noveno de Distrito en Veracruz.

La postura de la jueza sobre que la reforma no debía publicarse en el DOF ha generado una respuesta contundente del Gobierno de México, que ha anunciado la intención de demandar a Juárez Salas, afirmando que la reforma se mantendrá vigente.

“No vamos a bajar la publicación, y número dos, vamos a hacer una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la “mañanera” del 18 de octubre.