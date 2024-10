"Aura" es la palabra juvenil de 2024 en Alemania

Seleccionada por la juventud alemana como el término que marca tendencia este año, esta palabra cobró un nuevo significado al cuantificar lo "cool".Cuando los adolescentes de Alemania y de todo el mundo usan la palabra "aura", no se trata de una versión totalmente nueva de la original, que es la atmósfera o esencia distintiva que rodea a una persona.

Sin embargo, la generación Z y la generación alfa han dado a "aura" un giro ligeramente nuevo al usar el término como expresión de ser positivo o hacer buenas acciones.

La palabra del año de la juventud alemana 2024, que se anunció el sábado en la Feria del Libro de Frankfurt, también puede expresarse como "puntos de aura".

"Tu aura es la suma de tus puntos de aura", explicó el profesor de argot juvenil de TikTok, Mr. Lindsay, en un post reciente: "¿Cuál es la buena vibra que desprende (alguien) y qué es lo que tú podrías hacer o no hacer que va a sumar o restar puntos a tu aura?"

Se dice que el uso contemporáneo del término entre los jóvenes de todo el mundo tiene su origen en un artículo publicado en 2020 en el periódico The New York Times sobre el futbolista estrella neerlandés Virgil Van Dijk: "Las soluciones son caras. Un aura no tiene precio".

"Aura" se convirtió posteriormente en una palabra de moda en el deporte antes de ser adoptada en el lenguaje juvenil. Hoy en día es habitual cuantificar el aura de una persona.

"Talahon" y "Schere" muy cerca, en segundo y tercer lugar

Las palabra juvenil que quedó segunda este año es "talahon", que se deriva del árabe y originalmente significa "ven aquí".

"Talahon" ha sido adoptada en redes sociales como TikTok por jóvenes de color que a menudo llevan ropa de diseño falsa de marca Gucci o Lacoste y realizan movimientos de rap o boxeo al ritmo de canciones de raperos alemanes como Hassan.

Pero la palabra "talahon" puede ser un término despectivo entre algunos grupos de TikTok, en su mayoría blancos, que la utilizan para burlarse de las personas en función de su aspecto y comportamiento, a veces estigmatizándolas como inmigrantes y delincuentes.

Mientras tanto, la última versión de la palabra "Schere" (tijeras en alemán) procede del mundo de los videojuegos y expresa una admisión de culpa o una confesión.

Los chicos quieren presumir su nuevo argot

Las votaciones para elegir la palabra del año en el argot juvenil alcanzaron nuevas cotas en 2024, con un aumento de 11 % en comparación con el año anterior para la fase final de la votación.

"La participación activa de los jóvenes para dar forma a su propio lenguaje es cada vez mayor", afirma Patricia Kunth, directora de marketing de la editora Langenscheidt y responsable del proyecto de la campaña de la palabra juvenil.

Langenscheidt lleva eligiendo la palabra juvenil del año desde 2008, pero los jóvenes de entre 11 y 20 años deciden en exclusiva desde 2020.

"Estamos experimentando una vez más lo vivo que es el lenguaje juvenil", dijo Nikolas Hoenig, jefe de marketing de Langenscheidt. "Fue una decisión acertada poner la elección en manos de los jóvenes".

El año pasado, la palabra juvenil del año fue "goofy" (tonto o bobo en inglés), término que la generación más joven de Alemania usó para decirle a sus amigos que les parecen tontos o excéntricos.

