Comerciantes amenazan de muerte a funcionarios de la GAM tras ordenamiento de ambulantes

El alcalde de Gustavo A Madero, Janecarlo Lozano, denunció una serie de amenazas de muerte que recibió uno de los trabajadores en la alcaldía después del ordenamiento de ambulantes y los operativos policiacos que se desplegaron en la colonia Progreso Nacional.

En conferencia de prensa, el alcalde dio a conocer que amenazaron de muerte por medio de una app telefónica al Jefe de Orientación Jurídica de la Territorial 7, Bonifacio Prado, sin embargo, calificó el acto como un ataque contra el mismo alcalde y contra el gobierno.

De acuerdo con Janecarlo Lozano, el funcionario de la GAM recibió un mensaje a su celular donde le decían su dirección y que atacarían a los integrantes de su familia, además le adjuntaron fotografías de una persona muerta en el piso.

El mensaje fue recibido el sábado después de haber llevado a cabo la jornada sabatina “Enchulando tu colonia” donde se llevaron a cabo labores de desazolve, pintura, reparación de luminarias, y se desplegó la vigilancia de 50 elementos de la Policía Auxiliar para vigilar la romería del mercado.

“No van a doblegar al gobierno unos mensajes intimidatorios de un par de ladrones que estuvieron acostumbrados a extorsionar la vía pública, que viven de extorsionar a los comerciantes que salen a trabajar diario para llevar el pan a sus casas”, comentó.

“Hoy de manera personal encabezaré un operativo en Progreso Nacional a las 18:00 horas, revisaremos todos los giros mercantiles y cada centímetro de esa colonia hasta que regrese la paz a las familias, lo que hicieron esos delincuentes no es contra un funcionario el alcalde en Gustavo A Madero, es contra todo un gobierno y responderemos de forma contundente”.

Luego de recibir la amenaza, el funcionario público interpuso una denuncia ante el Ministerio Público UAT-GAM-2 por el delito de amenazas, un mal en su persona, bienes, honor o derechos o en la persona con quien esté ligado.

De acuerdo con el alcalde, la administración le otorgará las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su integridad y la de su familia.

Janecarlo Lozano añadió que hay una quincena de denuncias contra ex funcionarios de la alcaldía que cobraban ‘derecho de piso’ a los comerciantes ambulantes por trabajar en la vía pública, cuya bolsa ascendía a 60 mil pesos por comerciante en la calle.

“Estamos hablando de quienes dirigían las áreas en la alcaldía, ex directores ex subdirectores, ex jefes de vía pública; hoy los tenemos denunciados por extorsión en la vía pública, estamos juntando la documentación de esos espacios y entregando esos documentos para dar conocimiento a la Contraloría y a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada”.

— Janecarlo Lozano