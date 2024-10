“No sabía nada del vínculo entre Cuén Ojeda y ‘El Mayo’ Zambada”: Gobernador de Sinaloa

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara que el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, fue asesinado en una finca en Huerto del Pedregal, en Culiacán, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó tener conocimiento de alguna posible relación entre Cuén Ojeda y el narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Durante una conferencia de prensa, Rocha Moya afirmó: “No sabía de su relación. Nunca me platicó nada, al grado de que yo no tuviera una idea de que tenía una relación (...) A lo mejor no tenía confianza suficiente para contarme eso”.

Caso de Héctor Melesio Cuén, exrector de la UAS, ya está en la FGR Caso de Héctor Melesio Cuén, exrector de la UAS, ya está en la FGR (MAGLEY FILMS)

El mandatario recordó que Cuén Ojeda fue parte de su campaña política en 2021, cuando Rocha Moya buscaba la gubernatura de Sinaloa, y que además se desempeñó como secretario de Salud en los inicios de su administración.

Gobernador evita dar opinión

Respecto a las investigaciones que lleva a cabo la FGR, el gobernador subrayó que no puede emitir opiniones sobre el proceso en curso, señalando que “creemos en las instituciones”. Dijo que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, encabezada por Claudia Zulema Sánchez, no ha participado en dichas pesquisas.

Finca en Huerto del Pedregal, en Culiacán, fue secuestrado El Mayo Zambada (Foto: FGR)

Rocha Moya recordó que él mismo solicitó al expresidente Andrés Manuel López Obrador la intervención de la FGR en la investigación.

Cuando fue cuestionado sobre si esto reforzaba la versión de que ‘El Mayo’ Zambada buscaba reunirse con Cuén Ojeda, Rocha Moya calificó esa posibilidad como “probable”, pero la consideró un mito”.