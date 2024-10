“La violencia ya no se aguanta”: Las últimas palabras del padre Marcelo antes de ser asesinado en Chiapas

El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, ocurrido el pasado domingo 20 de octubre a las afueras de su iglesia en el barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ha conmocionado a la comunidad local y al país; a raíz de su trágico fallecimiento, salió a la luz la última entrevista que el padre concedió a los medios de comunicación, en la que emitió declaraciones contundentes sobre la crisis de violencia que afecta al estado.

¿Qué dijo el padre Marcelo antes de ser asesinado en Chiapas?

El padre Marcelo, conocido por su labor como activista y defensor de los derechos humanos, participó en la marcha por la paz que tuvo lugar en Tuxtla Gutiérrez el pasado 13 de septiembre, donde alrededor de 15 mil personas exigieron un alto a la creciente violencia en Chiapas. Durante esta movilización, el periodista Isaín Mandujano lo entrevistó, dejando registradas las que serían sus últimas palabras ante el ojo público.

En esa entrevista, el sacerdote destacó la unidad inédita de la Iglesia católica en Chiapas: “Por primera vez en la historia de Chiapas, se unen las tres diócesis del estado, y eso es un mensaje contundente, claro, de que la violencia ya no se aguanta. El pueblo se está levantando, la iglesia se está levantando ante esta avalancha de violencia”, declaró.

Padre Marcelo pidió al gobierno “defender la vida del pueblo”

Pérez Pérez criticó fuertemente la inacción gubernamental frente a la crisis: “Desgraciadamente el gobierno no solo no hace nada, sino que niega sistemáticamente la existencia de la violencia, y cada vez hay más muertos, hay desplazados, hay secuestros... y eso preocupa mucho”. El sacerdote relató que muchas personas de la zona sierra, desplazadas por la violencia, le informaban que no podían regresar a sus hogares por temor a ser ejecutadas.

Con un tono de urgencia, el padre Marcelo hizo un llamado tanto a la nueva administración de Claudia Sheinbaum como al gobernador de Chiapas, pidiéndoles que tomaran en serio la defensa de la vida del pueblo. Su mensaje también fue dirigido a la ciudadanía: “No esperemos que nos toque la violencia para que participemos... Si no nos organizamos, si no nos levantamos, el crimen organizado entra a los pueblos y entonces ya no podríamos sacarlos”.