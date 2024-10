Wraps y tortillas mexicanas se ponen de moda y conquistan el mundo entero

El consumo de productos de origen mexicano, como harina de maíz, tortillas y wraps, se extiende principalmente en Estados Unidos y Europa, informó este miércoles la empresa Gruma, al presentar sus resultados de operación al cierre del tercer trimestre del año, con un volumen de ventas de mil 086 miles de toneladas métricas.

La empresa, que recientemente fue señalada por la Comisión Federal de Competencia (Cofece) por tener una posición dominante en el mercado mexicano, resalta que la Unión Americana es su mercado más importante, donde la línea de productos saludables “Better for You” gana adeptos entre los consumidores norteamericanos.

En el viejo continente, los productos comercializados bajo su marca global Mission, principalmente las tortillas, se posicionan en el gusto de los consumidores europeos con una mayor aceptación como complemento y acompañante de una gran variedad de alimentos en todo el continente.

Gruma reportó en Estados Unidos un volumen de ventas estable al alcanzar 398 mil toneladas y ventas netas por 917.4 millones de dólares en el tercer trimestre del año.

En Europa los volúmenes de Gruma permanecieron estables al ubicarse en 102 mil toneladas de producto, en tanto que las ventas netas aumentaron 5%.

A través de su reporte de resultados financieros la compañía originaria del norte de México indicó que en Asia y Oceanía crecieron 5% las ventas, mientras que los volúmenes permanecieron estables.

Respecto a Centroamérica, mantiene una tendencia de resultados sólidos gracias a una mayor oferta de productos, con lo cual, en el 3T24 logró un crecimiento en volumen de ventas del 6% mientras que sus ventas netas aumentaron 10%.

Por último en México, los volúmenes de venta de Grupo Industrial Maseca (GIMSA), permanecieron al mismo nivel que en el tercer trimestre del año anterior y registró una contracción en ventas netas del 1%, al haber bajado precios durante el periodo.