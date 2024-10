Ex jefe de gabinete de Trump dice que el ex presidente es un fascista y que quería generales como los de Hitler

ARCHIVO - Donald Trump junto al ex jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, en el Salón Oval el 31 de julio de 2017.

John Kelly, exgeneral de la Marina y ex jefe de gabinete en el gobierno Donald Trump, llamó al candidato presidencial republicano “dictatorial”, “fascista” y falto de empatía.

Kelly se convierte en el funcionario de más alto perfil que pasó por la Casa Blanca en criticar a Trump públicamente y aseguró que el candidato que no está apto para ser nuevamente presidente.

Trump “admira a los dictadores”, según John Kelly

“Sin duda, el expresidente pertenece a la extrema derecha, es un autoritario, admira a los dictadores, eso es lo que ha dicho”, dijo Kelly en una entrevista con The New York Times. “Así que sin duda entra en la definición general de fascista”.

Según Kelly, Trump constantemente criticaba a los que resultaban discapacitados, heridos o muertos mientras servían en el ejército.

John Kelly añadió que Donald Trump quería el “tipo de generales que tenía Hitler”.

Kelly, quien fue jefe de gabinete de Trump entre 2017 y 2019, expresó en la entrevista que “ciertamente prefiere el enfoque dictatorial para gobernar”.

Comparado con Adolf Hitler

También confirmó a The Atlantic que Trump en algún momento le dijo quiere que su personal militar sea como los generales nazis de Adolf Hitler.

“‘¿Te refieres a los generales de Bismarck?’”, dijo Kelly a The Atlantic que le había preguntado a Trump. Agregó: “Quiero decir, sabía que él no sabía quién era Bismarck ni nada sobre la guerra franco-prusiana. Le dije: ‘¿Te refieres a los generales del káiser? Seguramente no puedes referirte a los generales de Hitler’. Y él dijo: ‘Sí, sí, los generales de Hitler’. Le expliqué que Rommel tuvo que suicidarse después de participar en un complot contra Hitler”.

Ante los comentarios negativos, el asesor de la campaña republicana negó los dichos de Kelly: “Esto es absolutamente falso. El presidente Trump nunca dijo eso”.

Pero los comentarios de los demócratas no se hicieron esperar: “Amigos, Trump está cayendo en esta locura: un expresidente de Estados Unidos y candidato a la presidencia de Estados Unidos dice que quiere generales como los que tenía Adolf Hitler”, dijo Tim Walz, compañero de fórmula con Kamala Harris, quien sirvió en la Guardia Nacional del Ejército.