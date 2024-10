Guerrero en toque de queda: ¿Qué está pasando en Tecpan de Galeana?

Un nuevo grupo armado ingresó a la localidad de Tecpan de Galeana en la madrugada de este jueves 24 de octubre y dejó una serie de enfrentamientos y balaceras a su paso. Además, advierten a la población y las autoridades locales a través de un video difundido.

“Somos un grupo armado independiente” declara GNG al ingresar a Tecpan de Galeana

Las cámaras de videovigilancia realizaron las grabaciones, ahora difundidas en las redes sociales, donde vehículos de un grupo armado ingresaron en Tecpan de Galeana. Como consecuencia de esta intervención criminal, las autoridades encontraron los cuerpos de elementos de la policía municipal.

Los internautas también grabaron los ruidos de las balaceras dentro de la localidad y, a lo lejos, las columnas de humo que se elevaban por las explosiones.

Después de los enfrentamientos, las autoridades reportaron seis detenidos y tres abatidos, integrantes de este nuevo criminal. Al encontrar los vehículos abandonados por los sicarios, encontraron que en las puertas laterales aparecen las siglas “GNG”, por lo que identificaron al grupo Guerrero Nueva Generación.

Debido a los actos vandálicos, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero comunicó, en su cuenta personal de X, las acciones necesarias contra la inseguridad.

“Tras recibir un reporte a través del número único de emergencias 911 sobre una situación en el municipio de Tecpan de Galeana, las autoridades se trasladaron de inmediato al lugar para prestar auxilio a la ciudadanía”, informó.

Además de los videos que se difundieron en las redes sociales sobre los actos en Tecpan de Galeana, otro video se divulgó, aparentemente grabado por los sicarios y donde aparecen armados, con un mensaje para la población.

“Somos un grupo armado independiente, no pertenecemos a ningún cártel (...) Se les pide a todos los habitantes no andar de noche, en la calle o en carretera después de las 10 de la noche, para que no haya accidentes contra personas inocentes”, advirtieron.