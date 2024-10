Renta de vivienda sufre oleada de inquilinos conchudos y sinvergüenzas

La renta de vivienda en México enfrenta una oleada de inquilinos morosos y conchudos, que acumulan un promedio de ocho meses sin pagar un solo peso, causan daños a la propiedad y tienen que ser desalojados hasta con la policía

El director de la plataforma especializada en protecciones de alquiler Hofix, Benjamín Labra, informó a Publimetro que el problema va en aumento, a tal grado que 25 de cada 100 personas que rentan una casa o departamento ya son inquilinos incumplidos.

“El 25% de los propietarios de una vivienda han enfrentado problemas con sus inquilinos, que van desde daños en la propiedad, hasta retrasos o falta de pago e incluso la necesidad de iniciar demandas para desalojar y recuperar el inmueble”, alertó.

Lo anterior implica que de un total de 5.8 millones de propiedades en renta que hay en México, reportadas por el Inegi, por lo menos, un millón y medio están emproblemadas y habitadas por inquilinos indeseables.

Benjamín Labra refirió que la preocupación más importante de los dueños es que no les paguen o caigan en mora, porque ello les impide pagar el crédito hipotecario del mismo inmueble o dejan de realizar aportaciones a su plan de pensión.

“Los atrasos en el pago de la renta han aumentado en México. Por ello, Hofix diseñó una serie de protecciones que pagan al propietario entre cuatro y 12 meses de renta sin importar si hay problemas de morosidad; además hace una investigación –a través de la IA– para tener la certeza de quién es el inquilino y si puede pagar”. — Benjamín Labra, CEO de Hofix

Pérdidas por inquilinos morosos

El director de Hofix señaló que los arrendadores morosos representan pérdidas económicas graves, que promedian tres meses de atrasos o impago de la renta establecida en el contrato.

Si el dueño de la vivienda decide sacar a los ocupantes del inmueble, la estela de daños económicos se multiplica al doble, al equivalente de seis meses de alquiler, en promedio.

“Cuando el proceso de desalojo es ordenado y se hace de forma clara, limpia y estructurada, nos podemos tardar tres meses más para correr al inquilino, ya sea con fuerza pública o a través de una cobranza extrajudicial”, apuntó.

Aunque, si se suma el costo de la recuperación del inmueble, que alcanza dos meses más de renta, las pérdidas se disparan hasta un promedio de ocho rentas: tres de impago, tres del proceso para el desalojo y dos más por el costo del juicio y diligencias para sacar al moroso.

Para dimensionar el impacto de tales pérdidas, basta decir que, en las ciudades principales del país como la CDMX, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Michoacán –donde la renta promedia entre 17 mil y 37 mil 800 pesos mensuales– la merma total llega a una media de 302 mil 400 pesos.

Tres preguntas a

Federico Sobrino, socio fundador y exdirector del Instituto de Administradores de Inmuebles:

1 ¿Cuál es el proceso legal para lanzar a un inquilino moroso?

– De acuerdo con las leyes vigentes, lo primero es acudir al juzgado y demandar por el importe de las rentas adeudadas; segundo, se notifica al inquilino y se le dan nueve días para contestar la demanda.

Tercero, se puede llegar a embargar sus bienes por la cantidad que deba el arrendatario; la legislación establece que yo puedo embargar por cuatro veces el monto del adeudo principal, más los costos moratorios.

Cuarto, si el procedimiento judicial llega a una sentencia, corren 60 días para que, si el inquilino no ha desalojado la vivienda voluntariamente, ya se puede actuar en consecuencia y desalojar con la presencia de un acuario, incluso con rompimiento de cerraduras.

2. ¿Cuánto tiempo toma la recuperación del inmueble, desde la demanda hasta el desalojo?

– Antes de la pandemia de Covid, este procedimiento tardaba entre ocho meses y un año; ahora, con la saturación de juzgados y la reforma judicial, tarda hasta dos años en resolverse el juicio. En todo ese tiempo el inquilino no paga la renta y se va creciendo el adeudo.

3. ¿Cuál el tiempo más lago que un inquilino deja de pagar la renta?

– Cuando empezaba con esto, que fue en los años 80, me tocó ver y, además, defender a un inquilino que llevaba 14 años en juicio, estamos hablando de hace 40 años.

Sin embargo, hoy tarda entre un año y tres años; aunque, si el abogado se vende o hay trabas legales, puede tardar hasta ocho años de impago, mientras se resuelve el proceso legal del desalojo.

Inquilinos conchudos y sinvergüenzas

Luz María Hernández, propietaria de un edificio de departamentos en la CDMX, denunció que lleva dos demandas contra inquilinos morosos, en menos de tres años; indicó que, después de la pandemia del Covid, se incrementaron los problemas de impago del alquiler.

“La verdad, los inquilinos ya se volvieron bien conchudos… tienen que depositar la renta a más tardar el día 5 de cada mes, pero vienen pagando hasta el 10 o hasta la quincena y, cuando les cobras, te dicen que en la noche o mañana te mandan la transferencia desde su teléfono.

“Pero, el último que demandé es un sinvergüenza, que ya no me abre la puerta y cuando le reclamé dijo que no lo puedo correr, porque estaría violando sus derechos humanos”.

Por ello, Luz María recomendó, a quienes tengan la intención de rentar algún departamento: