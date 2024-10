Mujer denuncia acoso por parte de sujeto en gimnasio de la CDMX

Los gimnasios son espacios a los que acuden miles de personas para ejercitarse. Si bien estos lugares tienen instructores y aparatos aptos para realziar activación física, ¿son lugares seguros? En los últimos meses, un gran número de medios de comunicación y reporteros difundieron hechos que involucraron la muerte de personal al interior de estas instalaciones.

Además, también es posible ver, en distintas redes sociales, cómo algunos asistentes utilizan la violencia como solución a conflictos. Ahora, en las últimas horas se comenzó a popularizar la denuncia que ejerció una mujer al notar que un sujeto, presuntamente, le tomó fotos mientras realizaba una rutina.

“Me queda super claro que SmartFitMx está cero preparado para atender casos de acoso. Me percaté que este wey ‘fingió’ acomodar discos para tomarme una foto, me di cuenta porque SIEMPRE me grabo haciendo ejercicio y por casualidad grabé el momento exacto”, escribió la denunciante en el video que ya suma más de un millón de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

Hombre le toma fotos a mujer mientras se ejercitaba en gimnasio

En la grabación, de 15 segundos, se ve cómo el acusado usó su dispositivo celular de forma extraña y apuntó la cámara en dirección a la mujer. Para dar un poco más de contexto, la internauta aseveró que Me acerqué con los coaches y me dijeron “haz una queja por escrito en la recepción”, lo hice y se tardaron años en por lo menos llamarle la atención a este wey. Y lo dejaron seguir haciendo ejercicio como si nada. Ante la viralización del hecho, la empresa respondió y pidió más información para darle seguimiento a los hechos.

Si eres víctima de acoso o alguien te toma fotos sin tu consentimiento, es importante que: