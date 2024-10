Yossi Beilin: "Espero que el mundo nos ayude a impulsar la paz"

El político israelí Yossi Beilin habló en el programa de DW "Conflict Zone" sobre la posición de Israel en el conflicto en Oriente Medio.Yossi Beilin es un político israelí, que fue dirigente del partido de izquierda liberal Meretz, ahora fundido en Los Demócratas. Ocupa un escaño en la Knéset (el Parlamento de Israel) y fue ministro de Justicia de aquel país. Beilin se sentó en el plató del programa de DW Conflict Zone para responder las preguntas de Tim Sebastian sobre el conflicto en Oriente Medio.

"Creo que existe la posibilidad de que, tras una guerra así, cuando la gente comprenda que manejar este conflicto es idiota, infantil e imposible, cada vez más personas tenderán a avanzar hacia la paz, y espero también que el mundo nos ayude a impulsar la paz", dijo Beilin en el curso de la entrevista.

Pedidos de mayor moderación

Entre otros asuntos, Beilin dio su opinión sobre el hecho de que el Gobierno de Israel ignore los reiterados llamados para que permita la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza: "Aquí creo que el principal problema no es necesariamente la reticencia israelí a enviar ayuda a los palestinos, sino el hecho de que Hamás esté tomando el control. Una vez que los camiones llegan a Gaza, se los llevan y los venden. Quiero decir, se da de forma gratuita, por supuesto. Y se lo venden a los palestinos, a los palestinos pobres de allí".

Beilin también comentó la actitud reticente del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ante las exigencias de Estados Unidos de manejar el conflicto con mayor moderación: "No es una persona tonta y comprende la importancia de nuestro aliado más importante con Israel. Pero, cuando tiene que elegir entre estos lunáticos de su gabinete, como Ben-Gvir y Smotrich y los demás, los elige a ellos no porque los prefiera, sino porque, sin ellos, no hay coalición".

Otra propuesta de paz

Como viceministro de Exteriores, Beilin participó en las negociaciones que condujeron a los Acuerdos de Oslo de 1993. Ahora promueve otra propuesta de paz, consistente en una confederación israelo-palestina como paso hacia una "solución de dos Estados".

Explicando ese plan, Beilin dijo a Tim Sebastian: "¿Cuál es la idea de una confederación? Cuando firmamos los acuerdos de Oslo, había 90.000 colonos en Cisjordania. No cuento Jerusalén este, porque eso es otra cosa. Hoy son medio millón. Ahora, la mayoría de ellos serían anexionados a Israel. Si nuestro plan funciona, vamos a anexionarnos el 2,25 por ciento de Cisjordania, pero la mayoría de los colonos viven allí. Así que, para ellos, no será un problema, porque, por primera vez se convertirán en ciudadanos que viven en su propio país soberano, y habrá un intercambio de tierras con terrenos del mismo tamanio y calidad".

Según Beilin, la propuesta implicaría que unos 170.000 colonos israelíes se encuentren en el futuro Estado palestino. A la pregunta de si aceptaba que los asentamientos son ilegales según el derecho internacional, el político israelí respondió: "Nadie dice que, porque vaya en contra del derecho internacional, no podamos hacer intercambios de tierras, por ejemplo, o dejar a parte de los colonos, de los asentamientos, allí. (...) No se debería haber construido ni un solo asentamiento. Pero tengo que enfrentarme a la realidad". (ms/ers)