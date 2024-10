Tortilleros advierten quiebras si bajan por decreto precio de la tortilla

Los tortilleros desmintieron que haya negociaciones con el gobierno para bajar el precio de la tortilla; el secretario de Agricultura no contesta ni el teléfono.

Bajar 10% al precio de la tortilla, como anunció el gobierno federal, pone en riesgo de quiebra a 80% de las tortillerías, negocios y empresas que integran esta industria, alertó el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López García.

En una entrevista con Publimetro, advirtió que recortar el costo del básico, por decreto, tendría una pérdida multimillonaria, superior a 70 mil millones de pesos anuales, equivalentes a 192 millones de pesos diarios, que el propio gobierno tendría que subsidiar.

Indicó que dicha medida implica recortar los costos de producción de todas las empresas y sectores que integran la industria de la tortilla: desde los productores de maíz y tortillerías, hasta los proveedores de gas, electricidad y papel con que se envuelve el alimento; lo cual es muy improbable.

El dirigente desmintió que haya reuniones con los sectores involucrados, para concretar el recorte al precio de la tortilla, como anunció el titular de la Secretaría de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Seinbaum, del 23 de octubre pasado.

“El anuncio nos sorprende, porque el secretario de Agricultura dijo que ya se estaba reuniendo con nosotros... la verdad, no sé con quién; y la segunda, tomar una decisión tan importante como bajar 10% al precio del tortilla –híjole– no es así como de enchílame esta gorda”, apuntó.

Falso que haya conversaciones

Homero López García señaló que, para concretar dicho anuncio, es necesario consultar y “ver por qué vas a bajar el costo”, con toda la cadena de producción, que empieza con los siembran y cosechan el maíz y termina con las tortillerías que venden el producto a las familias.

Afirmó que, en las condiciones descritas, no existe ninguna posibilidad de “apretar a un canal”, dentro de toda la cadena productiva, para reducir el costo de la tortilla e indicó que, hasta el momento, no hay ningún tipo de conversación con el gobierno sobre la materia.

“No sé dónde tenga el sustento el secretario de Agricultura para cumplir con tal expectativa –de bajar el precio–. Yo me comuniqué con él, tan pronto como vi la noticia, porque quise preguntarle de dónde estaba tomando este tema y cuáles eran los elementos que lo llevaban a hacer esta expresión.

“Desgraciadamente, pues nunca me tomó la llamada. Tres veces lo he buscado y no tengo una respuesta del secretario –Berdegué Sacristán–; lo cual es irresponsable, porque es un sector importante, que tiene que ver con los consumidores, que ya nos están preguntando, en varias partes de la República, en las tortillerías, cuándo va a bajar el precio de la tortilla.

“Entonces, sí creo que fue una irresponsabilidad, un anuncio que se hizo antes de tiempo, antes de platicar con nosotros (los tortilleros); como que se emocionó –el secretario–, busco algo, a lo menor no malo, pero no fue lo correcto “, subrayó el líder CNT.

¡Que se hagan bien las cosas!

El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla señaló que el sector que representa tiene la disposición de coadyuvar con los programas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y lo único que pide es que las “cosas se hagan bien”.

Afirmó que, frente a dicha problemática, la presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad de sanear todo lo que estaba mal; pero –puntualizó– la solución no está en bajar el precio, porque si fuera así, “tendrían que bajar precio de la carne, del frijol, de todo y eso no es la solución”.

Señaló que la respuesta a tal escenario está en organizar reuniones con todas las cadenas de abasto de maíz y tortilla, con todo el sistema empresarial, y para tomar decisiones exactas que puedan abonar en menores costos de producción de la tortilla.

Y ello implica, refirió, tomar todas las propuestas de los sectores involucrados, buscar mejores condiciones para cubrir la demanda de un producto tan importante para el país como la cadena de la masa y la tortilla, puntualizó.

¿Cuantas tortillerías hay en México?

110 mil tortillerías reportan los censos económicos del Inegi .

reportan los censos económicos del 135 mil establecimientos –formales e informales– registró el Consejo Nacional de la Tortilla.

–formales e informales– registró el 72% de los establecimientos están afiliados al CNT.

¿Cuántos empleos generan las tortillerías?

2.1 empleos directos genera cada establecimiento.

283 mil 500 personas –en promedio– están empleadas en los expendios de tortillas.

¿Cuál es el consumo promedio de tortilla en México?