¿Cómo se puede acceder al sistema público de cuidados en la Ciudad de México?

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, lanzó este martes el sistema público de cuidados para toda la Ciudad de México, un programa que ya estaba implementado en Iztapalapa y que ahora podrán recibir todas las personas que lo necesiten en la capital del país. De esta forma, la CDMX se convierte en la segunda entidad en aplicar este sistema, pues ya en Nuevo León se instauró un sistema similar con anterioridad.

Según la secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, en la CDMX el porcentaje de contribución al PIB del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados representa casi el 12%, pero especialmente recae en las mujeres con un porcentaje de 7.9%. En este contexto, hay un millón 248 mil mujeres que brindan cuidado frente a 660 mil varones, de hecho, las mujeres son las que dedican más de 20 horas a la semana, alcanzando casi las 50 horas. En total, en la CDMX hay algo más de tres millones de personas que necesitan cuidados, según señala Damián González, quien mostró un mapa para matizar las zonas con mayor necesidad de este tipo de programas en el que no solo se refieren a personas adultas, sino también a los cuidados de los menores, entre los que se encuentran especialmente niños de 0 a 14 años.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, hizo hincapié en la necesidad de reflexionar sobre este sistema que tiene como objetivo visibilizar las tareas que las mujeres llevan a cabo a partir de un rol desigual que la sociedad ha asignado. Además, hoy por hoy, son una de las brechas más desigual para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. “Son tareas que se hacen cada día que no son consideradas trabaja, no son consideradas trabajo y no son parte de lo que consideramos un trabajo”, señala Brugada. “Queremos romper con este tipo de estereotipos para combatir desigualdades para romper las barreras que impidan a las mujeres jugar los mismo roles que los hombres”, concreta la jefa de Gobierno. Porque en muchos de los casos, son las mujeres las que dejan de estudiar por dedicarse a la familia, “hay una distribución inequitativa que ya no es sostenible”, dice Clara Brugada.

Brugada ante este planteamiento citó el artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México que se refiere al apoyo técnico, económico y material que se otorga a los deportistas de alto rendimiento. Por otro lado, la Ley de Asistencia Social establece que las personas y familias que requieran de servicios especializados para su protección y bienestar tienen derecho a la asistencia social. Además, la Ley General de Desarrollo Social garantiza que todas las personas reciban los beneficios del desarrollo de manera equitativa.

Entre sus objetivos se encuentran:

Promover la colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno.



Articular y complementar los programas y acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales.



Prohibir cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios de los programas para el desarrollo social.



Promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia en materia de desarrollo social.

Para Clara Brugada “hay que desfeminizar la tarea de los cuidados” y socializar el trabajo de los cuidados. Para ello, además de dar hasta mil pesos bimestrales dentro del programa “Desde la Cuna” para menores de 0 a 3 años, se ofrecerán 200 espacios para el cuidado infantil, lo que antes se llamaban guarderías, de los que 100 estarán en las Utopías y Pilares, junto la implementación de cuneros comunitarios.

Por otro lado, se abrirán las escuelas los fines de semana y la ampliación del número de escuelas de tiempo completo, en aquellas que solo tengan un turno, para ampliar los programas de actividades extraescolares.

En lo que corresponde a las personas mayores, la CDMX establecerá centros de día y residencias para aquellos que vivan solos, así como la puesta en marcha de viajes para adultos mayores por el interior de la República. Las ayudas también llegarán a aquellas personas que se dedican a cuidar a una persona totalmente dependiente y que requiere apoyo.

Por último también se crearán las Escuelas de las nuevas masculinidades para afrontar estos nuevos retos sobre los cuidados y el trabajo no remunerado, principalmente en el hogar.

Este programa contará con un presupuesto sexenal que, según Brugada, prevé la asignación de 10 mil millones de pesos anuales (60 mil millones de pesos en total que incluye también la Utopías) para lograr un avance significativo. El proyecto incluye transferencias económicas, la construcción de estancias, así como formación y trabajo intersectorial con varias dependencias de la CDMX. El Gobierno capitalino tiene previsto construir 200 lavanderías, otros tantos comedores y hasta 200 espacios de desarrollo infantil, sin contar las cunas comunitarias.

Descripción del sistema público de cuidados en la Ciudad de México

1.- Un apoyo económico para personas cuidadoras de familiares directos que sufren alguna condición de salud grave.

2.- A quién va dirigido: Personas cuidadoras que habiten en toda la CDMX. Anteriormente solo era para los residentes en la Alcaldía Iztapalapa.

3.- ¿Cuánto dura? 2025 a 2030 y su implementación será gradual.

4.- ¿Qué necesito? Ser una persona cuidadora de familiares con alguna discapacidad o persona dependiente y vivir en cualquiera de las alcaldías de la CDMX.

¿Qué obtienes y cuánto recibes?

En este apartado, hasta el momento en la Alcaldía de Iztapalapa se venían ofreciendo estas transferencia monetarias y el nuevo apoyo se dará a conocer próximamente, así como los espacios en los que inscribirse, aunque la jefa de Gobierno asegura que este apoyo no corresponde a la totalidad del trabajo.

Apoyo económico a cuidadoras: $1,000.00 MN (en 2024 en Iztapalapa)

Talleristas, categoría A. Coordinador: $9,000.00 MN (en 2024 en Iztapalapa)

Talleristas. Categoría B: $8,000.00 MN (en 2024 en Iztapalapa)

¿Cuándo se entregan los apoyos a los beneficiados?