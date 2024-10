Cynthia López renuncia al PRI por “diferencias irreconciliables” con Alejandro Moreno

La senadora Cynthia López Castro renunció a 21 año de militancia en el PRI por diferencias irreconciliables con Alejandro Moreno, presidente nacional del partido tricolor. En conferencia de prensa de última hora, la legisladora por la Ciudad de México hizo el anuncio de su renuncia y expuso sus argumentos:

“Hoy decido renunciar al PRI, decido renunciar al PRI después de 21 años de militancia. Ese PRI porque tantos años he luchado, ya no existe. Lamento de todo corazón hoy ya no encontrar ese mismo partido en el que milite. Hoy decido dejar de formar parte por las diferencias con la dirigencia actual. Respeto mucho a Alejandro Moreno, le deseo mucho éxito a Alejandro Moreno, le agradezco a Alejandro Moreno las oportunidades que medio y el tiempo que pudimos caminar juntos. Hoy tenemos diferencias y no hay vuelta atrás”, mencionó.

Cynthia López Castro

López Castro denunció una campaña de linchamiento político en redes sociales desde el miércoles pasado, después de que no voto en contra de la iniciativa que hace impugnables las reformas a la Constitución Política.

“No voy a permitir el linchamiento político, no voy a permitir el linchamiento que hicieron este fin de semana hacia mi persona, la violencia política que hubo, porque vino de adentro, y eso no nos suma”, expresó.

Sostuvo que su renuncia al PRI “es como toda relación, cuando uno ya no se siente a gusto hay que retirarse de las relaciones, y por eso hay más de 56 por ciento de divorcios en este país, porque la gente ya no se siente a gusto con sus parejas, pues sí yo, ya no me siento a gusto con el partido político en el que milito”, agregó.

Cynthia López Castro sostuvo que por ahora se mantendrá como senadora sin partido político.