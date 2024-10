¿Y la sororidad? Por este ‘motivo’ la fiscal de delitos sexuales revictimizó a una mujer

Una mujer, presunta víctima de agresión, decidió no mantenerse callada y denunció que la titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Ana Alicia Casillas Hurtazo, en lugar de brindar el apoyo necesario y un trato digno, inculpó a la chica afectada que acudió a la dependencia capitalina a buscar que le dieran seguimiento a su denuncia.

A través de redes sociales, el periodista Carlos Jiménez, también conocido como ‘C4′, informó que la víctima, identificada como Mayra, “pidió ayuda en la Fiscalía de la Ciudad de México, pero ahí la revictimizaron y culparon de lo q pasaba”.

“Ana Casillas no solo la ignoró la revictimizo, la culpó (...) la fiscal Ana Casillas le dijo que era su culpa que ella ya tenía la edad suficiente para manejar al acosador, que ella tenía que controlar al acosador que por su culpa le estaba costando”, explicó C4.

Además, el periodista expuso parte de la denuncia de la víctima que corresponde al folio UAIF/FS/ASTP-D/T1/2496/10-2024 en la que dice lo siguiente:

“Soy denunciante en la Carpeta de Investigación (información oculta) iniciada por el Delito de Acoso Sexual, siendo el caso que acudí a dar seguimiento a mi Carpeta de Investigación, ya que sigo siendo víctima de Acoso, y la Fiscal Ana Alicia Casillas Hurtazo, en vez de darme un apoyo casi me culpo, que casi yo tengo la culpa de que mi acosador me acosa, nada mas porque el señor es una persona (información oculta).

“Y todo el tiempo me dijo que yo tenía la culpa, que ella no creía que me acosaba, que ya tengo edad para saber manejar ese tipo de cosas, hasta llegar a la intimidación, y al final del día, no se le ha hecho nada a mi Carpeta de Investigación, no han notificado ni se han girado oficios ni nada y yo estoy paniqueada por lo que solicito me ayude darle seguimiento a mi carpeta de investigación, ya que la inicié en abril y ya estamos en octubre”, declaró la víctima.

¿Quién es Ana Alicia Casillas Hurtazo?

Ana Alicia Casillas Hurtazo, es la actual fiscal de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, sin embargo su desempeño en este cargo público solo ha recibido diversas críticas y señalamientos ya que varias denuncias han hecho saber que la mayoría de las víctimas de delitos sexuales han recibido tratos inhumanos.

Entre las acusaciones, se le señala de revictimizar a quienes denuncian, restándoles credibilidad o empatía, además de imponer metas de judicialización a su equipo, lo cual puede comprometer el seguimiento adecuado de las investigaciones.