¿Podrá VW seguir patrocinando al fútbol como hasta ahora?

La caída de los beneficios de Volkswagen también podría hacer que la empresa reconsidere su patrocinio del fútbol. VW es socio importante para clubes y asociaciones no sólo a nivel nacional, sino también internacional."We drive football”: ese es el lema que Volkswagen ha utilizado para su patrocinio en ese deporte. Literalmente, significa: "Nosotros conducimos el fútbol”.

El grupo empresario automotor pone vehículos a disposición de clubes y equipos nacionales. En un sentido más amplio, la frase también significa: "Impulsamos al fútbol”. VW se puso como objetivo conducir a ese deporte hacia una mayor diversidad, y a la igualdad de oportunidades y de género. Pero ¿en qué medida se comprometerá la empresa en el futuro con el fútbol?

VW está sumida en una masiva crisis. El grupo estaría planeando cerrar tres fábricas en Alemania y varios miles de empleados temen perder sus puestos de trabajo. Ante este panorama, es perfectamente posible que reduzca su patrocinio en el fútbol.

En el marco de la última gran crisis de VW, tras el escándalo de emisiones de 2015, el fabricante de automóviles dejó expirar algunos contratos de patrocinio, por ejemplo, con los clubes tradicionales FC Schalke 04 y 1860 München.

Volkswagen, fundada en 1937 durante el régimen alemán nazi, fue en 2023 el mayor fabricante de automóviles del mundo, con unas ventas récord de más de 320 millones de euros. El año pasado entregó más de nueve millones de vehículos a clientes y empleó a casi 685.000 personas en todo el mundo.

El VfL Wolfsburg como proyecto guía

La tradición de apoyo financiero de VW al fútbol data de hace casi 80 años. El club VfL Wolfsburg surgió en 1945, tras el final de la Segunda Guerra Mundial. El club de la Bundesliga en la sede de VW, en la ciudad de Wolfsburgo, desempeña un "papel de guía" en la estrategia de patrocinio, afirma la empresa.

No se sabe exactamente cuánto dinero está inyectando VW en ese club, subsidiario de VW, que es propietaria al cien por cien. Debido a la estructura legal, VW no está obligada a revelar cifras. Al parecer, actualmente se sitúa entre 70 y 80 millones de euros anuales. El equipo masculino del Wolfsburg se proclamó campeón de la Bundesliga en 2009 y campeón de la Copa DFB en 2015. El equipo femenino del VfL Wolfsburg ganó muchos más títulos: fue dos veces campeón de la Liga de Campeones, siete veces campeón de la Bundesliga y once veces campeón de la Copa DFB.

Volkswagen no se ve sólo en Wolfsburgo como un "socio confiable para sus clubes en las ciudades donde hay sedes de su empresa”. También en otras ciudades alemanas donde funcionan fábricas de VW, la empresa apoya desde clubes locales de fútbol hasta ligas de aficionados, como en Hannover, Braunschweig, Kassel, Dresde o Zwickau.

Volkswagen también trabaja con el FC Bayern en el sector juvenil. Además, Audi, filial al cien por cien de VW, es uno de los principales patrocinadores de la empresa con sede en Múnich, posee el 8,3 por ciento de las acciones y, entre otras cosas, suministra coches de empresa para los profesionales.

Contrato del DFB con marco reducido

Como un "ejemplo sobresaliente” para su patrocinio del fútbol describe VW su compromiso con la Asociación Alemana de Fútbol (DFB). El grupo empresario fomenta la Copa DFB desde 2012. Volkswagen es un socio de movilidad del DFB y provee de vehículos, entre otros, al equipo nacional de fútbol masculino y al equipo de DFB de mujeres.

También a nivel internacional, VW es desde hace años socio de movilidad de otras asociaciones europeas de fútbol y sus equipos nacionales. También hay colaboraciones con dos de los tres próximos anfitriones de la Copa del Mundo: en Canadá, VW patrocina la liga profesional masculina, la Canadian Premier League.

En EE. UU., el grupo es "socio de presentación" de la Asociación de Fútbol de EE. UU.: el logotipo de VW aparece, entre otras cosas, en las camisetas de entrenamiento y precalentamiento de las selecciones nacionales de EE. UU., tanto masculinas como femeninas. El contrato se extiende hasta el final del Mundial de 2026.

Las otras colaboraciones internacionales también están limitadas en el tiempo. Por tanto, VW podría eliminarlo progresivamente por motivos económicos.

El hecho de que no todos los patrocinios deportivos en Volkswagen son inamovibles quedó demostrado en el Campeonato de Europa de 2024 en Alemania. Después de que VW apareciera como patrocinador de automóviles de la UEFA en la anterior final del Campeonato de Europa, la compañía decidió no hacerlo en el torneo local y dejó el campo al fabricante chino de automóviles eléctricos BYD. Motivo: "Un programa de eficiencia y reducción de costos a todos los niveles (...) con el objetivo de asegurar la viabilidad futura de Volkswagen". En otras palabras: VW tiene que ahorrar dinero, también en patrocinio.(cp/ms)