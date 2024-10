¿Por qué habrá cierre de bancos en Sinaloa? Esto se sabe

De ser necesario, los bancos ubicados en Sinaloa cerrarán sus puertas, debido al impacto y los riesgos desatados por la reciente oleada de inseguridad y violencia ligada al narcotráfico.

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza Bolivar, informó que los banqueros están preocupados por la inseguridad que afectan a la entidad y los riesgos que corre el personal y sus clientes.

“Desde luego estamos preocupados, tenemos muchos colaboradores que trabajan ahí. Tenemos muchísimos clientes”, dijo durante una conferencia realizada en el marco de lu reunión bimestral del Comité de Asociados de la ABM.

Señaló que el gremio a su cargo confía en las medidas de control del gobierno en Sinaloa, que buscan revertir la violencia y, en el mediano plazo, garantizar la seguridad en la entidad.

El líder nacional de los banqueros indicó que el sector ya solicitó la ayuda de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para establecer –si es necesario– criterios contables y fiscales de apoyo a los clientes, similares a los que establecieron a los afectados por el huracán OTIS.

“Si se sigue extendiendo la situación de inseguridad en Sinaloa, se van a requerir (esos apoyos), porque los clientes no tienen oportunidad de poder trabajar… Ya lo hemos platicado, pero no lo dijimos abiertamente porque todavía no hay un acuerdo por parte de la autoridad”, puntualizó.

¿Van a cerrar los bancos en Sinaloa?

El vicepresidente de la ABM, Jorge Arturo Arce Gama, señaló que aún no se ha registrado el cierre de sucursales bancarias en Sinaloa, por el impacto negativo de la inseguridad y violencia asociada a las actividades del narcotráfico.

Refirió que los directivos de los bancos están en contacto permanente con el personal y los responsables de las sucursales, con la finalidad de evaluar la situación y, en su caso, tomar la decisión de un posible o eventual cierre de instalaciones.

“Estamos en contacto con los colaboradores en la ciudad, si ellos sienten que hay una situación en particular donde operan las sucursales… desde luego platicamos con ellos, pero si se tiene que cerrar se cierra, si se cortan los horarios se cierra”, dijo el también director general de HSBC México.

Jorge Arturo Arce acotó que, hasta el momento, nadie ha levantado la mano entre sus colaboradores, para solicitar la suspensión de actividades en los bancos de la entidad, por la falta de seguridad y violencia.

“Sin embargo, si nuestros compañeros sienten que no están seguros de ir a trabajar, desde luego no vamos a permitir que vayan a laborar a ese lugar”, concluyó el directivo bancario.