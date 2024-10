A 23.91 el Magna en la CDMX: gasolineras más baratas este jueves 31 de octubre

Nacional Gasolinero dio a conocer este jueves 31 de octubre los precios de la gasolina en México, en los que se observa que el costo promedio de la Magna es de 23.92 pesos por litro, mientras que el de la gasolina Premium es de 25.34 pesos por litro y el valor promedio del Diésel es de 25.51 pesos por litro.

Los precios más baratos del país este jueves 31 de octubre

La gasolina más barata se vende en Othón P. Blanco (Quintana Roo) a 23.48 pesos por litro; Hermosillo (Sonora) a 23.99 por litro; Colima (Colima) a 23.99 por litro; Toluca (México) a 21.99 por litro; Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) a 22.76 por litro; Ahome (Sinaloa) a 24.38 por litro; y Monterrey (Nuevo León) a 21.99 por litro.

Precio de la Magna, Premium y Diésel en CDMX

En el caso de la Ciudad de México (CDMX), para este jueves 31 de octubre el precio promedio de la gasolina Magna en la capital mexicana es de 23.91 pesos por litro, mientras que el de la gasolina Premium es de 25.54 pesos por litro; el Diésel se encuentra en 24.94 pesos por litro.

La gasolina Magna más barata se vende en la gasolinera ubicada en Gustavo A. Madero en el CETRAM Indios Verdes a 21.99 por litro; por el contrario, la más cara se vende en la gasolinera ubicada en Gustavo A. Madero en Avenida Centenario no. 1787 a 24.99 pesos por litro.

En el caso de la gasolina Premium, la más barata se vende en la gasolinera ubicada en Iztapalapa en Avenida Transportistas no. 15 condominio rojolts. 123 y 4. no. 86 a 22.99 pesos por litro. La más cara se vende en la gasolinera en Coyoacán en Canal de Miramontes no. 2762 a 26.99 por litro.

Y el Diésel más barato se vende en la gasolinera ubicada en en Iztapalapa en Canal de San Juan no. 6 a 23.53 pesos por litro; mientras que el más caro se encuentra en Azcapotzalco en Tezozomoc no. 51 y 53 en 25.89 por litro.

¿Cómo y dónde denunciar precios elevados?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda que los consumidores pueden denunciar a las gasolineras que vendan gasolina a precios superiores a los establecidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Para denunciar, los consumidores pueden ingresar a la página web de la Profeco (https://www.gob.mx/profeco) o llamar al número 5555 68 87 22.

Los precios de la gasolina en México continúan siendo elevados, a pesar de la reducción en los precios internacionales del petróleo., sin embargo, estos no pueden ser más altos.