Alertan al SAT por fallas de configuración que impidieron facturar a fin de mes

Un análisis realizado en colaboración con despachos de abogados y contadores reveló que, hasta este 1 de noviembre, persisten las intermitencias y fallas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), afectando principalmente el servicio de e.firma y la capacidad de los contribuyentes para emitir facturas. Ante esta situación, ha cobrado fuerza la hipótesis de un posible ciberataque contra el organismo.

De acuerdo con el experto en ciberseguridad Víctor Ruiz, fundador de SILIKN, entre los problemas principales se encuentra el error 504, que aparece al intentar emitir facturas. Este error podría deberse a un fallo de configuración en el servidor o a una sobrecarga de tráfico, un problema particularmente delicado al tratarse de fin de mes.

“El error 504 indica que existe un problema en la conexión entre CloudFront (el servicio de CDN de Amazon) y el servidor de origen de la página o aplicación. En términos sencillos, CloudFront intentó conectarse al servidor donde está alojado el contenido, pero no pudo hacerlo con éxito”, explicó Ruiz a Publimetro México.

El exceso de tráfico podría estar saturando el servidor, impidiéndole responder oportunamente a las nuevas conexiones. Por otro lado, también es posible que exista una configuración incorrecta en el servidor de origen, como permisos de acceso mal asignados o errores en la configuración de la conexión entre CloudFront y el servidor.

El Error 504 apareció en los sistemas al tratar de facturar.

¿Qué deben hacer los contribuyentes y el SAT?

Para los usuarios finales, Ruiz recomendó intentar acceder nuevamente después de unos minutos si el problema persiste. “Si el error continúa, lo ideal es que el propietario del sitio revise la configuración del servidor o consulte la documentación de CloudFront para identificar opciones de resolución”, añadió el especialista.

Algunos de los usuarios afectados enviaron sus comentarios a Publimetro México: “El SAT prometió que el sistema volverá a funcionar el lunes, pero mientras tanto no hay información clara. Esto es lo crítico: millones de personas afectadas, nadie puede facturar ni cobrar”, expresó un usuario. Otro afectado comentó: “Creo que el SAT no ha dimensionado la magnitud del problema: no puedo facturar, no puedo cobrar. ¿Las consecuencias? Meses de retraso en pagos para personas físicas y morales”.

Además, fuentes cercanas al SAT reportaron que el problema no solo afecta al portal web, sino también a la intranet interna, complicando las labores de los empleados en oficinas físicas. “La probabilidad de que sea un error humano es alta. Decidieron desconectar todos los sistemas para reducir el impacto mientras revisan los respaldos”, indicó una fuente.

Rumores y especulaciones: ¿Error humano o ciberataque?

Aunque no se ha confirmado oficialmente que se trate de un ataque de denegación de servicio (DDoS), el análisis preliminar sugiere que podría ser un error humano en la administración de los sistemas. La decisión de suspender todos los servicios, probablemente para evitar un daño mayor, apunta a que el equipo del SAT está revisando minuciosamente los respaldos en busca de la causa del problema.

Víctor Ruiz advierte que este tipo de interrupciones en los sistemas fiscales puede afectar a millones de ciudadanos. En este caso, tanto personas físicas como morales están viendo interrumpidos sus procesos de facturación, cobros y pagos, lo que podría derivar en graves retrasos económicos si la situación no se soluciona pronto.

“Hay que esperar a que regrese y que el SAT genere el ABC de qué hacer. Tendrán que ver sus respaldos reales; han de estar revisando hasta con lupa qué pasó o quien la regó”

Mejoras parciales, pero “no está al 100″

Ruiz señaló que, aunque el servicio ha mostrado mejoras graduales, aún persisten varias fallas. Según los reportes recibidos, el sistema se congela y en ocasiones los campos de información se envían en blanco.

Desde que se reportó la revocación masiva de e.firmas, Publimetro México ha mantenido contacto con el área de comunicación del SAT; aunque negaron que se trate de un fallo general del sistema, no han informado la razón detrás del problema inicial ni han aclarado las causas de las fallas que se presentan actualmente.