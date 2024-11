Tensa disputa: ¿Por qué se pelearon Fernández Noroña y ‘Alito’ Moreno en el Senado?

Durante la sesión legislativa del pasado jueves 31 de octubre, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno y el Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se enredaron en una discusión intensa desde el estrado, enfrente de todos los presentes.

“¡Respeto a la presidencia! ¡No me toque!”, reclamó Noroña

En el inicio del conflicto, “Alito” subió hasta el estrado frente a Noroña, quien permaneció sentado en y pidió al senador regresar a su lugar para bajar la tensión. “Vaya a su curul y dígame desde su curul”, mencionó.

En cierto momento, por las agitaciones de sus gestos corporales, los brazos de ambos senadores chocaron, lo que despertó el enojo de Noroña. “¡No me ponga el dedo encima!”, manifestó con gravedad.

Como contestación en medio de los reproches del Presidente del Senado, Alito insistió. “¡A mí no me grites! ¡No me grites! ¡Cincuenta veces lo hiciste! ¡A mí no me grites! Vine a pedir la palabra”, reclamó.

Incluso, después del altercado, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath intercedió, colocándose entre ambos senadores.

¿Cuáles fueron las razones de la discusión entre Noroña y ‘Alito’?

La acalorada discusión se generó por el descontento por parte de ‘Alito’ ante la reforma de supremacía constitucional aprobada por el presidente del Senado.

Además, el desacuerdo se generó por la oposición entre ambos, debido a que Fernández Noroña es aliado de la coalición PT-Morena, mientras ‘Alito’ Moreno es el líder nacional del PRI. Dicha rivalidad fue otra de las razones entre la lucha de diferencias.

Además, antes del altercado, algunos senadores priistas desearon participar y detectaron la negativa por parte de Noroña, por lo que “Alito” se posicionó en el estrado para reclamar su derecho de pedir la palabra.

“Hemos respetado siempre para que nos des la palabra”, es lo que mencionó el líder nacional del PRI al comienzo de la riña.