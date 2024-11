Evo Morales inicia huelga de hambre, a pesar de las denuncias por trata de personas

El pasado 1 de noviembre, el expresidente de Bolivia Evo Morales anunció, a través de su cuenta personal en X, anunció el inicio de una huelga de hambre en contra de la corrupción de su país, en una entorno de protestas y denuncias en su contra.

Evo Morales: huelga de hambre y denuncias en su contra

En sus redes sociales, Evo Morales publicó un video donde aparece dentro de un salón con un cartel de letras grandes que dice “Huelga de Hambre”, rodeado de otros compañeros y seguidores de su causa política.

Además, en su publicación detalló que la propuesta pública sobre la huelga se debe a “la inmediata liberación de los compañeros y compañeras injustamente aprehendidos durante la jornada de protesta”.

Cabe destacar que desde mediados del mes de octubre del año actual se mantienen los bloqueos dentro de la ciudad de Cochabamba, realizados por los seguidores de Evo. El expresidente realizó protestas desde septiembre en contra del actual gobierno de Luis Arce.

“Pueden detenerme, ojalá que no me maten por favor, estaba muchas veces en la cárcel. No tengo ningún miedo, pero no me voy a ir a Bolivia, estoy con mi pueblo y con el pueblo vamos a resistir, vamos a enfrentar y vamos a derrotar un gobierno corrupto, un gobierno narco”, protestó Evo Morales dentro de su video.

Además, Morales destacó la participación de sus seguidores campesinos en medio de estas protestas. “Y sabe todo el mundo, el mundo entero sabe y la gente indígena, esa reserva moral de la humanidad no se vende ni se rinde. No me voy a rendir ni me voy a vender”, detalló.

Sin embargo, a finales de octubre del presente año, Angélica Ponce, exejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales, presentó denuncia y evidencias en contra el expresidente Evo Morales, debido a su presunto contacto con tres menores de edad mientra se refugiaba en Argentina.