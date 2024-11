Apagón masivo en México el domingo 3 de noviembre: Todo lo que se sabe

En las últimas horas, se ha difundido un rumor a través de redes sociales y diversos medios de comunicación sobre un supuesto apagón masivo que afectaría a todo México el domingo 3 de noviembre; esta noticia ha generado incertidumbre y preocupación entre la población, por lo que es importante aclarar la situación y aquí te contamos todo lo que se sabe.

¿Por qué habrá un apagón masivo en México el domingo 3 de noviembre?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha confirmado que sí habrá un apagón, el cual ya estaba programado debido a la realización de trabajos de mantenimiento en una línea de energía que fue reubicada y se espera que dure aproximadamente 12 horas, finalizando alrededor de las 20:00 horas del 3 de noviembre.

Es fundamental que los residentes de las zonas afectadas tomen precauciones para minimizar inconvenientes durante este periodo. La CFE ha señalado que este mantenimiento es necesario para garantizar la eficiencia y la seguridad del suministro eléctrico en el futuro.

¿El apagón masivo del 3 de noviembre será en todo México?

Sin embargo, es crucial destacar que este corte de energía no afectará a todo el país, sino que se limitará principalmente a la ciudad de Monterrey y algunas colonias específicas.

Las áreas que experimentarán el corte de electricidad incluyen las colonias Cumbres Madeira Sector Condesa, Cumbres Madeira Sector Niza, Cumbres Madeira Sector Francés, Puerta de Hierro, Iberus Borealis, Linces Sector Borneo, Linces Sector Andino, Bosco, Privada Alborán y Privada Pirineos.

Es recomendable que los habitantes de Monterrey se preparen adecuadamente para el corte de energía, asegurándose de tener alimentos no perecederos, agua potable y linternas a la mano. Asimismo, es importante cargar dispositivos electrónicos y hacer un uso consciente de los recursos durante el apagón.

Aunque es normal que surjan rumores y especulaciones en torno a situaciones de este tipo, es esencial no entrar en pánico, pues la CFE realiza este tipo de acciones como parte de un trabajo continuo para mejorar la infraestructura eléctrica del país, por lo que los ciudadanos que no residan en las zonas mencionadas pueden estar tranquilos, ya que no se prevé que el apagón afecte a otras regiones de México.