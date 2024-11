La Fiesta Más Viva de Todas se vive más allá del Día de Muertos en Oaxaca de Juárez

Oaxaca es uno de los estados con mayor oferta cultura de México, pero en el marco del Día de Muertos se realiza la celebración de La Fiesta Más Viva de Todas, pretexto ideal para darte una vuelta para comer, admirar y conocer algunos de los lugares más emblemáticos del Centro y alrededores del estado.

La Verbena Popular

Para empezar nuestro recorrido por la ciudad, a nuestra llegada, el 30 de octubre, nos tocó la “Verbena Popular”, donde participa el el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien da inicio a los festejos y donde las secretarías y dependencias se encargan de repartir café, chocolate, tamales y otros alimentos a las personas que se dan cita en el Zócalo principal.

Además, pudimos entrar antes que nadie a la especular ofrenda dentro del Palacio Nacional de gobierno y el corredor turístico donde artesanos de la región venden sus productos, en uno de los puntos principales a visitar por los cientos de turistas y habitantes del estado durante los festejos del Día de Muertos.

La ceremonia en los Panteones

Por la mañana del 31 de octubre tuvimos la oportunidad de visitar el poblado de San Martín Tilcajete, una localidad a unos 30 minutos del Centro de la ciudad, donde pudimos degustar algunos de los platillos típicos de la región: tlayudas, memelas, chocolate, mole, ufff no pararíamos con la variedad de comidas que ofrece el estado, no por nada las personas no se cansan en repetir que es el lugar donde se rompe la dieta.

En este mismo poblado, pasamos por el Taller Jacobo y María Ángeles, un lugar donde se tallan alebrijes y figuras con madera de copal, además de servir como una especie de escuela para muchas personas de la comunidad, se realizan trabajos excepcionales desde la plantación y corte de la manera hasta los acabados de pintura, trabajo íntegramente realizado de manera artesanal.

También pasamos por el mercado de artesanías donde puede conseguir algunos de los mejores textiles del estado, y “El Baratijo” en Ocotlán de Morelos, un tianguis donde suele haber intercambio de mercancías y vendimia en general de todo tipo de cosas, alrededor de una de iglesias más emblemáticas con las que cuenta nuestro país.

Por la noche, se realiza el recorrido de Diverti-Muertos, donde niños, acompañados del gobernador Salomón Jara, encabezan la caminata desde el Parque “El Llano” en el barrio de Jalatlaco, hasta la Alameda de León, en el Zócalo del Centro de Oaxaca de Juárez, en la que se encuentra el altar principal y se da la inauguración oficial de la Fiesta, junto con la instalación de tapetes y ofrendas representativas del estado.

Por la noche, miles y miles de personas se dan cita en los distintos panteones para velar y celebrar a sus muertos, algo curioso para los cientos de turistas que observan atónitos, se toman fotos y videos, y bailan al sonido de la música en vivo que también se ofrece en este festejo. Quizá esta es de las actividades más representativas, no sólo del estado, sino de todo el país, pero que especialmente en Oaxaca se da de distinta manera en cada uno de los municipios.

La Zona Arqueológica en Mitla

A 40 minutos del Centro de la capital del estado, se encuentra la Zona Arqueológica de Mitla, así como la Iglesia principal que recibe muchos visitantes, en su mayoría extranjeros, quienes pueden comer o caminar dentro de esta zona.

La fiesta espera por la noche en Centro, quizá el día de más celebración de los Muertos de la semana, porque el gobernador encabeza el Convite, un desfile con comparsas, disfraces y calaveras que va desde la Fuente de las 8 Regiones hasta la Alameda León. Este recorrido dura alrededor de dos horas y es vista por todas las personas que se dan cita en Oaxaca.

La fiesta no para ahí, sigue casi toda la noche con las bandas que amenizan la noche, mientras recorren los barrios y zonas de los alrededores del Centro de la ciudad, mientras los bares también se llenan de gente que busca bailar, cantar o beber para seguir los festejos.

CASA

El Centro de las Artes de San Agustín (CASA) es el primer lugar ecológico de este tipo en Latinoamérica, para la creación, formación y experimentación artística, un espacio público que también a menos de una hora del Centro de la capital.

El Árbol del Tule

Ubicado en el poblado de Santa María del Tule, se encuentra un árbol ancestral de ahuehuete con una edad estimada en más de 2000 años, a unos 25 minutos en coche del Centro. Se dice que se necesitan más de 30 personas para abrazar al Árbol del Tule.

Monte Albán

Aunque no pudimos visitar la zona arqueológica Monte Albán, es otra de las opciones que ofrece el estado, a 8 kilómetros al poniente de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Esta zona, declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica.

Chocolates

Artesanía oaxaqueña en cacao, reza el lema de Texier, donde puedes comprar todo tipo de variedad de chocolates, desde almendras hasta con sabor a chapulines. Este lugar se encuentra en la calle Cólon del Centro de la ciudad, donde también tienen un espacio para degustar un café, una malteada o un chocolate caliente.

Los mejores restaurantes para comer en Oaxaca: