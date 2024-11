Solo estos mexicanos pueden votar el 5 de noviembre en las elecciones de Estados Unidos

Si eres mexicano y resides en Estados Unidos (EE.UU.), es posible que puedas participar en las elecciones presidenciales de ese país el martes 5 de noviembre; la importancia de la participación extranjera es relevante en estos comicios, y si cumples con ciertos requisitos, podrás votar por tu candidato o candidata favorita para la Casa Blanca, ya sea Donald Trump, Kamala Harris o algún otro aspirante.

Requisitos para votar el 5 de noviembre en Estados Unidos si eres mexicano

De acuerdo con información oficial del gobierno estadounidense, los mexicanos que posean la ciudadanía de Estados Unidos, ya sea por nacimiento o por naturalización, tienen el derecho de votar en elecciones federales, estatales y locales. También, aquellos mexicanos que tengan doble ciudadanía (como la estadounidense y la mexicana) podrán votar, incluso si viven en el extranjero, sin embargo, si no eres ciudadano de EE.UU., no podrás votar en las elecciones federales, ni registrarte como votante.

Para ejercer tu voto como mexicano en EE.UU., es importante cumplir con ciertos requisitos; en primer lugar, debes tener al menos 18 años el día de la elección. En la mayoría de los estados, puedes registrarte para votar antes de cumplir esta edad, siempre y cuando llegues a ella para la fecha de las elecciones, y en algunos estados, los jóvenes de 17 años también pueden votar en las elecciones primarias, si cumplen 18 años para el día de las elecciones generales.

Otro aspecto fundamental es estar registrado como votante, excepto en Dakota del Norte, en todos los estados es obligatorio registrarse antes de votar; las fechas límite para registrarse varían, pues algunos estados cierran las inscripciones un mes antes del día de las elecciones, mientras que otros permiten registrarse el mismo día de la votación.

¿Qué mexicanos no pueden votar en las elecciones de EE.UU. el 5 de noviembre?

No obstante, si eres un mexicano o mexicana viviendo en Estados Unidos, y no te registras antes de la fecha límite de tu estado, no podrás participar en las elecciones.

Es importante recordar que los residentes permanentes, es decir, aquellos con tarjeta verde o “Green Card”, no son elegibles para votar en EE.UU., pues el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense (USCIS por sus siglas en inglés) puede negar la naturalización o deportar a quienes, sin ser ciudadanos, se registren o intenten votar en las elecciones.

Finalmente, las personas mexicanas condenadas por ciertos delitos graves o aquellas con ciertas discapacidades mentales, dependiendo del estado, podrían no tener permitido votar. Además, los mexicanos u otros extranjeros considerados como ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico u otros territorios de EE.UU. no pueden votar en las elecciones presidenciales.