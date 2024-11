Vecinos linchan a hombre acusado de abusar a menor en CDMX

La Ciudad de México es una de las metrópolis más importantes en todo el mundo. Día con día, millones de personas salen de sus hogares para realizar un gran número de actividades. Ante toda la movilización, las autoridades capitalinas cuentan con poco más de 90 mil uniformados que deben de velar por la seguridad y tranquilidad de todos los habitantes.

Lamentablemente, hay sujetos que violentan a la sociedad y realizan actos criminales sin recibir una sentencia a tiempo; lo antes descrito provoca que muchos vecinos, hartos de no ver cambios significativos, tomen justicia a mano propia y linchen a los acusados, tal como ocurrió con el hombre acusado de abusar de una niña. Con base en información del periodista Carlos Jiménez, Eduardo ‘N.’ falleció en calles de la capital después de ser golpeado, pateado y arrastrado.

“Lo acusaban de tocar a una niña de 7 años”, es parte del texto que se puede leer en la publicación realizada en X. De acuerdo con el también presentador de televisión, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al lugar de los hechos para rescatar al hombre de la turba enfurecida.

Sujeto acusado de tocar a niña de 7 años es linchado en Iztapalapa

Pese a los esfuerzos para mantener con vida al hombre, los médicos poco pudieron hacer y simplemente intentaron que el paciente sufriera lo menos posible al morir. Jiménez informó que los responsables del acto fueron “vecinos de Ejército de Ote” en la misma alcaldía Iztapalapa.

“Las dos caras de la moneda. Si era culpable, bien merecido, ya no podrá dañar a ningún niño. Pero también una acusación que te haga quién sea, en la furia del momento, la turba le arrebata la vida a cualquiera, sea o no verdadera la acusación” o “Pregunta ¿Y si no fué?” son algunas de las posturas realizadas por varios internautas.