EE. UU.: ¿qué pasaría si Trump volviera a impugnar los resultados electorales?

En 2020, Donald Trump rechazó el resultado de los comicios presidenciales. ¿Lo volverá a intentar en caso de que las autoridades confirmen una derrota suya en 2024?Este martes (05.11.2024), se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos. Sin embargo, existe la probabilidad de que el verdadero ganador no quede claro hasta dentro de varios días. De ahí que algunos observadores teman que el expresidente y candidato republicano, Donald Trump, pueda volver a cantar victoria antes de tiempo.

Trump ha venido preparando el terreno para impugnar el resultado de los comicios, acusando a las autoridades electorales de permitir votos fraudulentos y a sus oponentes de hacer trampas. Ha tratado de socavar la percepción de que las elecciones estadounidenses son "libres y justas".

¿Qué pasó en 2020?

Cuando se empezó a vislumbrar una derrota del expresidente Donald Trump, el medio Fox News, que normalmente apoya a los candidatos republicanos, declaró que el demócrata Joe Biden había ganado en Arizona.

Trump criticó el papel de los medios de comunicación en la proclamación de los resultados, e insistió en que le habían robado las elecciones, a pesar de que no había pruebas de delitos electorales.

Esto provocó los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando algunos de los partidarios de Trump irrumpieron en el edificio para tratar de impedir la certificación de la victoria de Biden.

Trump y sus seguidores acabaron presentando más de 60 demandas en diversos tribunales impugnando los resultados. Solo uno de ellos falló a su favor, lo que no afectó los resultados locales o estatales a favor del candidato demócrata.

De acuerdo con las autoridades electorales estadounidenses, el fraude es un fenómeno poco frecuente.

El profesor de Derecho de la Universidad de Boston Robert Tsai cree que el sistema electoral de EE. UU. en general es suficientemente estable como para evitar que Trump impugne de forma exitosa los votos.

¿Y si declara una victoria anticipada?

Suponiendo que Trump consiga una victoria temprana gracias a estados clave indecisos, existen diferentes escenarios.

En primer lugar, la mayoría de la gente seguiría informándose a través de los medios de comunicación, que utilizan una combinación de datos proporcionados por agencias de sondeos y análisis internos para proyectar los resultados.

El hecho de que Fox News, de tendencia republicana, fuera el primer medio en declarar la victoria de Biden en 2020 es un indicio de que los prejuicios tradicionales se dejan de lado durante las elecciones en favor de una predicción precisa.

Asimismo, los demócratas dijeron estar preparados con una campaña en las redes sociales en caso de que Trump declare una victoria anticipada.

Incluso los votantes esperan que Trump rechace resultados desfavorables. Una encuesta de CNN reveló que solo un 30 por ciento de los votantes registrados cree que el republicano aceptaría los resultados si perdiera. En comparación, un 73 por ciento considera que la candidata republicana, Kamala Harris aceptaría una derrota.

Finalmente, cada estado tiene sus propias normas sobre cómo se cuentan los votos y se confirma a los ganadores. Este proceso continuará hasta que todos los estados y la capital Washington D.C. hayan declarado sus resultados.

"Un candidato puede proclamar la victoria todo lo que quiera, pero si el total de votos no le favorece, perderá", señala Richard Pildes, especialista en Derecho constitucional de la Universidad de Nueva York.

El académico agrega que no hay consecuencias legales en caso de que un candidato declare la victoria anticipada, sino solo consecuencias "culturales" o "políticas".

¿Puede un candidato impugnar las elecciones?

Nada impide que un candidato impugne las elecciones. El Comité Nacional Republicano asegura que ya ha presentado 130 impugnaciones legales, la mayoría en estados indecisos. Por su parte, los demócratas han designado equipos legales en todo el país para contrarrestar las denuncias republicanas por fraude electoral.

"No hay nada malo en ello, queremos que las disputas se resuelvan conforme a la ley, queremos que se resuelvan en los tribunales, no en otras instancias", dice Richard Pildes al respecto.

Organizar atentados, ¿más difícil en 2024?

¿Es probable que se repitan escenas como las de 2021, cuando partidarios de Trump invadieron el Capitolio?

En opinión de Robert Tsai, esto es poco probable, puesto que Joe Biden seguirá siendo presidente hasta que su sucesor sea investido. Trump, prosigue, no está en la Casa Blanca, por lo que "no puede negarse a desalojarla".

Pero esto no significa que la percepción de fraude no pueda alimentar disturbios, explica Tsai, quien, no obstante, está convencido de que el Estado está preparado para intervenir en caso "de alguna actividad insurreccional de alto nivel".

