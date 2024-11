No gastes gasolina por circular el día que no te toca en CDMX y Edomex

En Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla y otros municipios, aplica el Hoy No Circula FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Si para ti resulta más fácil moverte por la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México a bordo de un vehículo particular, no olvides que este martes 5 de noviembre el programa Hoy No Circula aplica con limitación a la circulación para los coches con engomado rosa, cuyo último dígito de la placa sea 7 u 8.

Esta restricción inicia desde las 05:00 horas y se extiende hasta las 22:00 horas; además, si tiene holograma 1 y terminación impar (1, 3, 5, 7 y 9), el vehículo descansa el primer y tercer sábado de cada mes, pero si tiene terminación par (0, 2, 4, 6 y 8), no debe circular el segundo y cuarto sábado en el mismo horario.

Para los vehículos con holograma 2, éstos no circulan ningún sábado del mes también de las 05:00 a las 22:000 horas. Sin embargo, los automóviles que no deben acatar esta medida son los que tiene holograma 0 y 00.

El Hoy No Circula aplica para todas las alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Para la zona conurbada del Estado de México, las limitaciones son para estos municipios:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

En las disposiciones complementarias se establecen que otros automotores que están libres de esas limitaciones.

Entre ellos: