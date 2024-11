Estudia gratis en la Universidad de Cambridge: Estos son los requisitos para obtener una beca

Si eres mexicano y sueñas con ir a la Universidad de Cambridge, esta es tu oportunidad, ya que el martes 5 de noviembre se abrió una convocatoria para otorgar mil becas que te permitirán estudiar de forma gratuita en una de las universidades más prestigiosas del mundo. A continuación, te explicamos en qué consiste esta oportunidad y cuáles son los requisitos para postularte.

¿De qué trata la beca Santander para estudiar gratis en Cambridge?

Esta increíble oferta es posible gracias a Banco Santander, que en colaboración con la Cambridge Judge Business School (CJBS), lanzó la tercera edición del Curso Santander Course Skills for the Green Transition 2024. Este programa está diseñado para ofrecer una visión global de los problemas y desafíos ambientales a los que se enfrenta el mundo, además de proporcionar los conocimientos necesarios para abordarlos en entornos profesionales.

CJBS es una institución de renombre mundial en investigación e innovación, por lo que los participantes tendrán la oportunidad de aprender de expertos de clase mundial.

Banco Santander y CJBS están ofreciendo mil becas para residentes de 13 países, incluido México, quienes podrán acceder a este curso totalmente online y gratuito. Las clases estarán disponibles en español, inglés o portugués, lo que facilita la participación de personas con diferentes niveles de idioma.

Seleccionados tendrán certificado de la Universidad de Cambridge

El Curso Santander Skills for the Green Transition 2024 tiene una duración de seis semanas, y durante este periodo, los estudiantes obtendrán una visión integral de los problemas y desafíos ambientales más importantes que enfrenta la sociedad actual. Algunos de los temas clave que se abordarán incluyen la deforestación, la pérdida de biodiversidad, las energías renovables y el desarrollo urbano sostenible.

El curso tiene un enfoque eminentemente práctico, lo que permitirá a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales del ámbito profesional.

Además, se analizará cómo las iniciativas sostenibles impactan en los mercados y la forma en que las empresas están respondiendo a los retos medioambientales. Al finalizar el curso, los estudiantes recibirán un certificado de finalización emitido por la Universidad de Cambridge, lo que será un valioso activo para su trayectoria profesional.

Requisitos para postularse a la beca Santander

Si te interesa ser uno de los seleccionados para este prestigioso curso, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener más de 18 años al momento de la solicitud.

al momento de la solicitud. Residir en uno de los 13 países elegibles: Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido o Uruguay .

. Poseer un nivel adecuado en inglés, español o portugués, ya que el curso se imparte en estos tres idiomas.

Además, no se requiere contar con un título universitario, ni ser cliente de Banco Santander para poder participar en la convocatoria.

Proceso de selección para estudiar gratis en la Universidad de Cambridge

El proceso de selección consta de dos fases; en la primera, los interesados deberán inscribirse en la plataforma de Santander Open Academy antes del 9 de diciembre, y tras la inscripción, recibirán un correo electrónico con un enlace para realizar una prueba de evaluación. Esta prueba será clave para pasar a la siguiente fase del proceso.

Los resultados de la prueba de evaluación serán revisados por Cambridge Judge Business School, que seleccionará a los mejores candidatos para avanzar a la fase dos. En esta etapa, se evaluará a los postulantes a través de un cuestionario adicional, y con base en sus respuestas, se tomarán las decisiones finales.

¿Cómo inscribirse a la beca Santander?

Para participar, simplemente visita la página web de Santander Open Academy y completa el proceso de inscripción antes de la fecha límite; recuerda que no hay ningún costo asociado, por lo que esta es una excelente oportunidad para mejorar tus habilidades y obtener una formación de primer nivel sin salir de casa. Te dejamos aquí el enlace directo: