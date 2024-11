Los grupos demográficos que impulsaron a Trump hacia la presidencia

Los demócratas apostaron por las mujeres, los jóvenes y los afrodescendientes para impulsar a Kamala Harris a la presidencia. Al final, muchos de esos grupos demográficos clave se decidieron por Donald Trump.Donald Trump es el nuevo presidente de Estados Unidos y eso se debe, en parte, a su capacidad para desplazar votantes de la base del Partido Demócrata.

No sólo consiguió los 270 votos necesarios en el colegio electoral para hacerse con el cargo más alto en la Casa Blanca, sino que también está a punto de ganar el voto popular por primera vez. ¿Cómo llegó Donald Trump a su primera presidencia popular?

No fue sólo por su capacidad para ganar en los principales estados indecisos, conocidos como el "Muro Azul” de Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Aumentó mucho su voto tanto suburbano como rural en comparación con 2020, y su rendimiento en grupos que tradicionalmente se inclinan a la izquierda es algo que preocupará a los demócratas.

Los jóvenes se alejan de los demócratas

El voto joven, a menudo visto como un elemento básico para los partidos de izquierda en todo el mundo occidental, estuvo en su peor momento para los demócratas en estas elecciones, con datos que muestran que Kamala Harris aventaja a Donald Trump 52-46 dentro de este grupo demográfico. Esa ventaja de seis puntos se compara con la ventaja de 25 puntos de Biden sobre Trump en 2020, y la de 18 puntos de Hillary Clinton en 2016.

La ventaja demócrata también fue la más pequeña en las tres elecciones de Trump entre el grupo de votantes de 30 a 44 años: Harris se quedó con solo cuatro puntos por sobre Trump, frente a los 12 puntos de ventaja que obtuvo en su momento Biden.

"Lo que más me ha llamado la atención es que la población más joven no se ha decantado por la demócrata Harris como lo ha hecho por Biden”, explica a DW William Frey, demógrafo de la Brookings Institution. "Cuando [los demócratas] cambiaron de Biden a Harris, eso debería haber ayudado a dinamizar a la población joven en su participación. Por supuesto, todavía no sabemos realmente cuál es la participación de ese grupo, pero sí sabemos cómo votaron”.

El aborto tampoco empujó a las jóvenes hacia Harris

La postura de Kamala Harris en materia de salud reproductiva es a favor del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, contraria al fallo de la Corte Suprema de Justicia de EE. UU. que revocó la sentencia "Roe contra Wade", que garantizaba el derecho federal al aborto. Ese aspecto era considerado una ventaja para Harris de cara a las elecciones, y los demócratas persiguieron con ahínco el voto femenino

La propia Harris contaba con el apoyo de figuras célebres del espectáculo y la cultura estadounidenses. Pero las cifras muestran que su ventaja entre las mujeres de 18 a 44 años era la mitad de la que tenía Biden hace cuatro años. También bajó un punto entre las mujeres mayores de 45 años.

En comparación, los hombres de 18 a 44 años se decantaron por Trump tras ser un segmento pequeño pero importante en la victoria de Biden en 2020. La ventaja de siete puntos de Biden con este grupo se evaporó el 5 de noviembre, con Trump, que mantuvo una ventaja de seis puntos sobre Harris, al tiempo que aumentaba su cuota en el segmento de hombres mayores de 45 años.

Trump construye su base de clase trabajadora

Cuando Donald Trump derrotó a Hillary Clinton, en 2016, una de sus señas de identidad fue la capacidad de atraer a su bando a los estados del "Muro Azul”. Para ello fue fundamental su política de "Estados Unidos primero”, que prometían bloquear las importaciones extranjeras y resucitar la fabricación local.

Aquí, y en todo Estados Unidos, consiguió la mayoría del voto no universitario en tres elecciones consecutivas. Mientras que Joe Biden fue capaz de recuperar a algunos de estos votantes, al tiempo que aumentaba el voto universitario en 2020, ambos sectores retrocedieron para Harris este año.

De hecho, fue el peor resultado de los demócratas en este grupo en las tres elecciones de Trump. Harris arrastró solo al 43% de estos votantes, mientras que Trump aumentó su cuota hasta el 55%.

Los hombres latinos y afroamericanos se decantan por Trump

Una presidencia de Kamala Harris habría hecho añicos el techo de cristal, convirtiéndola simultáneamente en la primera mujer, y la primera mujer negra y asiático-americana en ocupar la Casa Blanca. Nada de eso ha sucedido.

Preocupantes para los demócratas serán los datos que muestran que su base tradicional entre las personas afrodescendiente sigue desangrándose hacia los republicanos. Los votantes negros y latinos no han abandonado a los demócratas, pero votaron a Trump en mayor número este año. Cada uno de esos grupos representa alrededor de una décima parte de la población votante.

En 2020, el 90% de los votantes afroamericanos se decidieron por Biden; ahora esa cifra está más cerca del 80%. En algunos estados indecisos, Trump fue capaz de duplicar su cuota entre los hombres afrodescendientes, aunque partiendo de una base baja.

(mn/cp)