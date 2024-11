Órdenes de evacuación en Medio Oriente: "Tiene 45 minutos para salir de casa"

Las organizaciones de derechos humanos han criticado la forma en que las partes beligerantes en Líbano dan avisos de evacuación a los civiles, diciendo que a menudo no son eficaces. ¿Cuál es la situación legal?Son las dos de la madrugada, y reina una pesada oscuridad. Lo despierta una llamada telefónica. Alguien desconocido le dice dice que él y su familia deben abandonar el área porque está a punto de ser bombardeada. ¿Debes dejas todo atrás, tu casa, tus pertenencias, sin saber si volverás?

Este es el tipo de preguntas a las que se enfrentan miles de personas en el Líbano, afirma a DW Aya Majzoub, directora regional adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional (AI).

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alrededor de una cuarta parte del territorio libanés "está ahora bajo órdenes militares israelíes de desplazamiento". Es decir, mientras luchaba contra el grupo radical islamista Hezbolá, el Ejército israelí les había dicho a los lugareños que abandonaran el área porque estarían en peligro si no lo hacían.

"La mayoría de las personas no son alertadas por teléfono", dijo Majzoub. "A menudo, el portavoz del Ejército israelí que habla árabe se limita a anunciar advertencias en las redes sociales", explica.

Esto ha llevado a grupos como Amnistía internacional y Human Rights Watch a criticar la forma en que Israel está dando advertencias de evacuación en el Líbano.

Hace poco, Israel lanzó la primera advertencia a toda una ciudad durante el conflicto en el Líbano. En la mañana del 30 de octubre, un portavoz militar israelí escribió en X, dirigiéndose a los habitantes de la ciudad oriental de Baalbek (de aproximadamente 90.000 habitantes), que Israel tenía la intención de "actuar enérgicamente contra los intereses de Hezbolá en su ciudad”. los lugareños se apresuraron a dejar el lugar.

Los ataques aéreos del Ejército de Israel comenzaron apenas cuatro horas después. Una vez más, las advertencias de evacuación fueron criticadas porque cuatro horas no son suficientes para evacuar a una ciudad entera.

A Amnistía Internacional le preocupan tanto las advertencias de evacuación de Israel como también las de Hezbolá. "Cuando estas advertencias se refieren a ciudades y pueblos enteros y no especifican objetivos militares concretos, también son demasiado amplias", señala Majzoub.

¿Cuál es la situación legal?

La obligación de un ejército de advertir a los civiles antes de un ataque se remonta a 1863 y a la guerra civil estadounidense, cuando se escribieron las "Instrucciones Lieber".

La "obligación de advertir" se ha convertido en un "derecho” aceptado por la mayoría de los ejércitos. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señala que el código de conducta de Israel contiene esta obligación.

Pero la decisión de advertir a los civiles depende de si fuese "factible". Por ejemplo, una advertencia podría eliminar el elemento sorpresa.

"Para un atacante, las advertencias tienen sentido desde una perspectiva legal", escribió Michael Schmitt, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Reading, en Reino Unido, en un texto para la academia militar estadounidense West Point, en octubre pasado. "Después de todo, cuanto menoscivileshaya en la zona objetivo, menos probable es que la norma de proporcionalidad prohíba los ataques".

Factible y eficaz

Si un ejército decide que una advertencia es "factible", entonces las reglas dicen que también debe ser "efectiva".

"En el Líbano, no estamos hablando realmente de órdenes de evacuación, estamos hablando de advertencias", dijo a DW Emanuela-Chiara Gillard, investigadora principal del Instituto de Ética, Derecho y Conflicto Armado de Oxford. Es importante diferenciar entre los dos, "porque no estamos en una situación de ocupación [en el Líbano], las partes no están en condiciones de dar órdenes", señala. "Así que la pregunta entonces es: ¿Son [las advertencias] efectivas en las circunstancias? ¿Permiten que los civiles se alejen del peligro?"

Civiles protegidos, incluso si se quedan

Una advertencia de evacuación conlleva a aplicar otras reglas, dijo Gillard. Por ejemplo, si hay civiles que permanecen en la zona, no pueden ser considerados automáticamente combatientes. Las fuerzas armadas involucradas deben considerar la proporcionalidad. Una vez que la situación sea segura, los civiles podrán regresar.

(hmc/cp)