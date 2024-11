Alternativas viales en CDMX: Evita afectaciones por marchas este jueves 7 de noviembre

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) dio a conocer que para este jueves 7 de noviembre se esperan algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que llamó a los habitantes de la capital a tomar sus precauciones.

¿A qué hora y en dónde habrá marchas este jueves 7 de noviembre?

Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud de la Ciudad de México (FINTRAS)

Marcha “¡Lo que no se Visibiliza no Existe!”, para exigir la basificación de los trabajadores nómina 8, el pago de sus honorarios y la distribución equitativa de días festivos y vacaciones; así como un alto a la discriminación por parte de los servidores públicos quienes no dan respuesta a sus solicitudes

Hora: 09:00

Lugar: De la Estación “Juárez”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM/Av. Balderas No. 55, Col. Centro) a la Secretaría de Gobernación (SEGOB/Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc)

Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Marcha “¡En el Bloque no hay Derrota!”, para exigir se ponga un alto a la represión contra trabajadores y profesores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que han defendido sus derechos laborales; así como en contra del nombramiento de autoridades en escuelas violando la reglamentación del Instituto, reformar reglamentos sin tener consenso de la comunidad politécnica e incumplir pagos de los trabajadores

Hora: 11:00

Lugar: De la Plaza Manacar (Av. Insurgentes Sur No. 1457, Col. Insurgentes Mixcoac) a la Secretaría de la Función Pública (SFP/Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón)

Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED)

Se manifestarán para respaldar el proyecto de uno de los ministros, sobre las acciones de inconstitucionalidad que impugnan la reforma judicial y el cual propone anular la elección popular de jueces y magistrados, y plantea solo las elecciones de ministros

Hora: 09:00

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Rosas Rojas

Manifestación “Pañuelazo”, a favor de que se derogue el aborto del Código Penal, lo que permitiría gestar libremente y en condiciones dignas, accesibles y gratuitas para las mujeres, niñas y personas con discapacidad que lo deseen

Hora: 09:00

Lugar: Congreso de la Ciudad de México Donceles y Allende s/n., Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Frente Nacional por la Familia

Congreso de la Ciudad de México Donceles y Allende s/n., Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Hora: 10:00

Lugar: Congreso de la Ciudad de México Donceles y Allende s/n., Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Movimiento México Sin Toreo

Mitin en defensa de los derechos de los animales y en contra de las corridas de toros en México, lo anterior en apoyo a la Senadora y Diputado colombianos que lograron la prohibición de la tauromaquia en su país

Hora: 11:00

Lugar: Congreso de la Ciudad de México Donceles y Allende s/n., Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Extrabajadores de la Extinta Ruta 100

Exigen el pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100

Hora: 11:00

Lugar: Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Alternativas viales en CDMX hoy jueves 7 de noviembre

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han anunciado algunas alternativas viales para quienes transitan por las calles y alcaldías de la Ciudad de México el día de hoy; en Publimetro México te las compartimos.

Por trabajos de mantenimiento en la Línea 1 del Metro, se implementan desvíos en Av. Arcos de Belén desde Dr. Andrade hasta Balderas en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que OVIAL recomienda tomar como alternativas viales:

Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, Eje 1 Poniente, Doctor Río de la Loza, Cluadio Bernard y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Servicios de emergencia se dirigen a Calzada Ticomán y Cali, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo. A. Madero.; la mejor alternativa vial es:

Av. Instituto Politécnico Nacional.

Por obras de reencarpetamiento se encuentra cerrada la circulación de Fray Juan de Zumárraga entre Aquiles Serdán y 5 de febrero; puedes tomar como ruta alternativa:

Cuauhtémoc y Eje 4 Norte.

Cierre de carriles en calle Lerdo desde Estrella hasta Luna; OVIAL recomienda como alternativa vial:

Calle Héroes.

Considera cierre de circulación en Sassoferrato desde Giotto hasta Benvenuto Cellini; se recomienda tomar:

Carlos Dolci.

Considera cerrados accesos vehiculares al Zócalo de la Ciudad de México; las mejores alternativas viales según OVIAL son las siguientes: