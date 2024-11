Los pilotos de F1 se unen contra la FIA por decir palabrotas

La Asociación de Pilotos de Grandes Premios rechaza las multas a Verstappen y Leclerc por usar palabras malsonantes y pide al presidente de la FIA que "también considere su propio tono y lenguaje".La llamada GPDA (Asociación de Pilotos de Grandes Premios) emitió un comunicado este miércoles (7.11.2024) a través de sus redes sociales en la que desafía a la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) después de las últimas sanciones impuestas a Max Verstappen y Charles Leclerc por decir palabras malsonantes en una rueda de prensa oficial.

Multas a pilotos inapropiadas

"Como sucede con todos los deportes, los participantes deben respetar las decisiones de los jueces, les guste o no, incluso estén de acuerdo o no con ellas. Los pilotos no son diferentes y lo comprenden completamente. Nuestros miembros son pilotos profesionales que compiten en Fórmula 1, la cima del deporte del motor. Son los gladiadores y cada fin de semana de carreras ofrecen un gran espectáculo a los aficionados", arranca el texto.

"Con respecto a palabras malsonantes, hay una diferencia entre pronunciarlas con la intención de insultar a otros y hacerlo en un ámbito más informal para describir el mal tiempo o referirse a un objetivo inanimado como un coche de Fórmula 1 o una situación de conducción", añade, en el comunicado publicado en la red social Instagram.

Max Verstappen, triple campeón del mundo de Red Bull, fue sancionado por su lenguaje en una conferencia de prensa en el Gran Premio de Singapur en septiembre, mientras que Charles Leclerc, de Ferrari, fue multado por decir una palabrota en la rueda de prensa posterior al Gran Premio de Ciudad de México del mes pasado.

También ha habido polémicas en el pasado sobre piercings y joyas, como con Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Mercedes, atrapado en un enfrentamiento por un pendiente en la nariz en 2022, y por el cumplimiento de las normas sobre ropa interior resistente al fuego.

En este sentido, la GPDA también manda un mensaje al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, al que le instan a que "también considere su propio tono y lenguaje cuando hable con nuestros pilotos miembros, o incluso cuando se refiera a ellos, ya sea en un foro público o de otro modo. Nuestros pilotos son adultos y no necesitan que se les den instrucciones a través de los medios de comunicación sobre temas tan triviales como el uso de joyas o la ropa interior".

Ben Sulayem causó revuelo al referirse en una entrevista al "lenguaje indecente" y dijo que los conductores no debían sonar como raperos.

Fondos recaudados

En cuanto al destino de los ingresos por estos castigos, la GPDA apunta a que "ha expresado en innumerables ocasiones su opinión de que las multas monetarias a los pilotos no son adecuadas para nuestro deporte. Durante los últimos tres años, hemos pedido al presidente de la FIA que comparta los detalles y la estrategia sobre cómo se asignan las multas económicas de la FIA y dónde se gastan los fondos".

George Russell, de Mercedes y director de la GPDA, sugirió el mes pasado que las multas a los pilotos podrían ayudar a financiar comisarios de carrera permanentes.

"Parece un poco ridículo que un piloto reciba una multa de 50.000 euros por pisar una pista en directo, pero si esos 50.000 euros se destinan a financiar a los mejores comisarios del mundo, quizá no nos moleste tanto", dijo.

aa (efe, reuters)