El Premio Walter Reuter 2024 explora los retos de la democracia en México

El renombrado galardón de origen alemán, que honra la excelencia periodística en México, reconoció en esta edición siete trabajos que muestran la reconfiguración de la democracia en ese país.En México, uno de los países considerados más peligrosos para ejercer el periodismo y el activismo medioambiental, en la noche del jueves (7.11.2024) se realizó en el Instituto Goethe de la capital mexicana la 18º entrega del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter (PAPWR), bajo el lema "Democracia: más allá de las elecciones”.

Las propuestas presentadas dieron cuenta de la violencia electoral, los asesinatos políticos y la desaparición de civiles o defensores del medio ambiente y el territorio, además del abuso de poder, las violaciones a los derechos humanos y los nexos entre crimen organizado y cuerpos de seguridad del Estado, entre otros.

Pero los temas que el jurado eligió como principales ganadores fueron tres: el asesinato y desaparición de veinte periodistas en Veracruz en seis años, el control político que ha alcanzado el grupo criminal Familia Michoacana en la región de Tierra Caliente y la relación del expresidente Andrés Manuel López Obrador con el Ejército.

Varios de estos trabajos fueron hechos en medio de la inseguridad y el riesgo para los periodistas y sus fuentes, razón por la que la presidenta del jurado, la periodista mexicana Carmen Aristegui, enalteció doblemente su labor: "por la calidad excepcional de sus propuestas, y por seguir adelante independientemente de las enormes dificultades y complejidades”.

La ceremonia fue presidida por el embajador alemán, Clemens von Goetze, así como por Pia Entenmann, directora general del Instituto Goethe México, dos de nueve instituciones germanas patrocinadoras del galardón creado en 2006 en honor del renombrado fotógrafo berlinés Walter Reuter, quien captó momentos históricos de gran envergadura del siglo XX en Alemania, España, Argelia y México.

El PAPWR también es organizado por la Deutsche Welle, la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, además de las fundaciones Friedrich Ebert, Friedrich Naumann, Heinrich Böll, Konrad Adenauer y Rosa Luxemburgo. Su objetivo es incentivar el buen periodismo mexicano e incidir en la democracia.

Siete ganadores en tres categorías

Este año el jurado calificador estuvo conformado por los periodistas Guillermo Arias, Ivabelle Arroyo, Salvador Camarena, Ixchel Cisneros, Marta Durán De Huerta, Claudia Herrera-Pahl, Daniela Pastrana, Primavera Téllez, Pedro Valtierra y Carmen Aristegui, quien anunció en el evento su salida del PAPWR por cuestiones de agenda.

El primer lugar en "Prensa Escrita” lo obtuvieron Marlén Castro Pérez y Margena de la O por "Tierra Caliente: De las balas a la paz criminal”, publicado en Amapola, periodismo transgresor. El reportaje, de la serie "Guerrero: Elección sin decisión”, narra cómo el grupo criminal la Familia Michoacana se ha hecho de un absoluto control político que le permite incidir en la elección de alcaldes y diputados.

Paradójicamente este hecho ha creado una falsa calma -más bien producto del miedo- en una zona, antes de las más violentas del estado de Guerrero, mientras que en otros puntos de la región hubo ataques contra candidatos.

En su discurso, Marlén Castro narró las complejidades que enfrentó, como el terror y la intranquilidad de los pobladores para hablar o el riesgo para ella y sus colegas, por eso apenas pudo plasmar una parte de la realidad, "pues ahí todo se sabe: quién dijo qué”.

"No puede compartir todo y si uno quiere que sus amigos sigan vivos por lo que te comparten, no puedes escribir todo. Y si una quiere seguir viva no puede escribir todo tampoco. Así de grave sí es la situación”.

Junto a esos desafíos, relató Castro a DW, el periodismo independiente enfrenta día con día otros. En el caso de su colectivo, sobrevivir financieramente, vivir dignamente de la profesión o la diversificación laboral a que se han visto obligados sus integrantes para seguir informando. "Pero no podemos callar, hay que seguir”.

El segundo lugar fue para Esteban David Rodríguez por "Copala: el asesinato del capitán y el escrito desconocido que AMLO citó”, publicado en la revista Emeequis. En él se retrata el asesinato a balazos de Salvador Villalva Flores, alcalde electo del municipio de Copala y capitán retirado de la Marina Armada de México, el 6 de junio pasado.

Una muerte en condiciones extrañas en la que algunas fuentes perciben un encubrimiento desde el más alto nivel hacia la Guardia Nacional por no darle a Villalba la protección solicitada tras recibir amenazas.

"A estas personas las desaparecieron por defender el ambiente y el territorio en México”, publicado en Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos, ganó el tercer lugar. Expone que en México 93 defensores del medio ambiente y el territorio fueron desaparecidos desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2023. Muchos de ellos de comunidades indígenas, donde hay presencia de minería y tala.

Fue obra de Thelma Gómez Durán, Aranzazú Ayala, Analy Nuño, Gina Jiménez, Marcela Turati, Alexa Vélez, Armando Talamantes, Daniel Gómez Hernández, Rocío Puga, Tobías Arboleda, Antares Galicia, Andrés de la Peña, Efraín Tzuc, GeoComunes, Lucía Flores, Ulises Martínez, Daniela Portillo, Heriberto Paredes, Mónica González Islas, Olga Valeria Hernández, Oliver Méndez, Paola Macedo, Richard Romero, María Isabel Torres, Dalia Medina Albarracin y Mauricio Elí.

"Veracruz de los silencios” primero en categoría "Radio, Televisión y Multimedia”

"Veracruz de los silencios” fue elegido primer lugar en la categoría "Radio, Televisión y Multimedia”. Hecho a petición de la organización internacional pro libertad de expresión Artículo 19, el trabajo analiza "el peor tiempo-espacio: Veracruz 2010-2016, cuando al menos 17 periodistas fueron asesinados y otros 3 desaparecidos en un solo estado”.

Pese a esto, asegura una de las autoras, la argentina Paula Mónaco, "México no es una dictadura, tiene libertad de expresión, pero este concepto es complejo en el presente cuando la vida no está garantizada para nadie y menos para los periodistas. Las democracias en muchos países son defectuosas en varios aspectos y la violencia contra la prensa es uno de ellos”.

Otros participantes en la investigación fueron Miguel Tovar, María Eloísa Quintero, Leandro Groshaus y Ricardo Balderas. Fue publicada en Zona Docs, Pie de Página, La Marea, Pop Lab, Sin embargo, Fábrica de Periodismo, Noroeste, Animal Político, Revista Espejo, El Muro, La calle libre, Regeneración, Kaja Negra, Semanario Zeta, Página 3 y Aldea de Periodistas.

"Votar entre balas”, publicado por Animal Político y Data Cívica, se llevó el segundo lugar por detallar la violencia como herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios.

Es producto de la labor de Manuel Ureste Cava, Daniel Moreno Chávez, Ernesto Núñez Albarrán, Neldy San Martín, María Cristerna, Elisabeth Cruz, Sandra Ley, Mónica Meltis, Alfredo González, Elsa Martha Gutiérrez, Herminia Miranda, Gabriela Montejano, Nadia Núñez, José Abraham Sans, Jesús Santamaría y Margarita Sousa.

El tercer lugar lo recibieron Carlos Arrieta, Blanca Carmona, Marlén Castro, Jacobo Dayán, Margena de la O, Óscar Elton, Rocío Gallegos, Beatriz García, Franyeli García, Jesús Guerrero, Óscar Guerrero, Rey R. Jáuregui, Carlos Manuel Juárez, Miguel Ángel León Carmona, Carlos López, Charbell Lucio, Paris Martínez, Mónica Meltis, Gabriela Minjares, Daniel Moreno Chávez, Mayela Sánchez y José Abraham Sanz con "Permiso para matar”.

Animal Político, LadoB, La Verdad, Así como suena, Noroeste, Elefante Blanco, La Silla Rota-Veracruz y otros replicaron este conjunto de crímenes de lesa humanidad, perpetrados presuntamente por fuerzas de seguridad federales o estatales contra víctimas inocentes o indefensas.

"Cienfuegos Amigo”, primer premio en "Foto y Caricatura"

Galo Roberto Cañas Rodríguez ocupó el primer sitio en la categoría "Foto y Caricatura”. Su imagen "Cienfuegos Amigo”, publicada en la agencia fotográfica Cuartoscuro, tiene una carga simbólica fuerte entre dos personajes políticos importantes, pues ejemplifica la cercanía de Andrés Manuel López Obrador con los militares.

"Un secretario de defensa acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero en Estados Unidos, luego extraditado a México a petición del gobierno mexicano y, por otro lado, al presidente en una expresión que parece agacharse ante él o de respeto”, explica el ganador a DW.

El segundo lugar fue para Isaac Guzmán Arias por "Miembros de la autodefensa 'el machete'". San José tercero. Pantelhó, Chiapas. 2023” y "Elecciones del presidente concejal de Oxchuc, Chiapas. 2018”, publicados en Pie de Página, mientras María Berenice Fregoso Valdez recibió el tercer sitio por "Ella, niña, por encima de todos”, publicado en El Universal.

Por último, "Una guerra en los archivos: Asalto y derribo en los archivos de la guerra sucia”, de Laura Sánchez Ley, que publicó Gatopardo, obtuvo mención honorífica.

