Robert Habeck, candidato a canciller por Los Verdes en Alemania, según medios

El ministro de Economía y vicecanciller alemán, Robert Habeck, anunciará hoy su intención de presentarse como candidato a canciller por el partido Los Verdes, informó el medio Der Spiegel, citando a fuentes del partido.Robert Habeck, de 55 años, ex novelista y filósofo, ha sido una figura central en la política energética y climática de Alemania como ministro de Economía y Protección del Clima.

Regresó a la plataforma de redes sociales X el jueves (7.11.2024) después de un descanso de cinco años y publicó un breve vídeo en el que se le ve luciendo una pulsera en la que están escritas las palabras "Kanzler Era" ("Era de Canciller"), lo que provocó especulaciones sobre que anunciaría su candidatura pronto.

"Es fácil dejar lugares como éste en manos de bocazas y populistas. Pero tomar el camino fácil no puede ser la solución. No hoy. No esta semana. No en este momento. Por eso estoy de vuelta en X", escribió el político verde en esa plataforma, la víspera.

"Primero rumores, luego un video oscuro, ahora claridad: según informaciones de SPIEGEL, Robert Habeck se posiciona oficialmente como el candidato de Los Verdes a Canciller. Sin embargo, la aplicación todavía tiene que superar un obstáculo", publicó este viernes temprano la edición digital del prestigioso semanario Der Spiegel, citando a "círculos bien informados del partido del vicecanciller".

"A partir de ahora, diferente", se lee escuetamente en la publicación que incluye el video en X, en el que Habeck subraya unos papeles mientras tararea, para luego sonreir a la cámara y taparla con su mano, nada más.

Crisis de Gobierno

La noticia circula tras dos días de una intensa crisis en el Gobierno, con el derrumbe de la coalición tripartita de socialdemócratas, verdes y liberales que lo conformaba, tras el cese del líder de los liberales, Christian Lindner, como ministro de Finanzas. Y mientras se debate sobre la celebración de elecciones anticipadas.

La etiqueta #Habeck4Kanzler aparecía al momento de publicar esta nota como tendencia en X.

En septiembre, se dio a conocer la candidatura del político conservador, Friedrich Merz. El líder de la opositora Unión Cristianodemócrata (CDU) y antiguo rival de la excanciller Angela Merkel dentro de ese partido, aparece además, hasta ahora, como el favorito para ganar el puesto y suceder al actual canciller socialdemócrata, Olaf Scholz, según las encuestas.

