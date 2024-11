Borrell: “Apoyo de la UE a Ucrania es inquebrantable”

El diplomático comunitario visitó una fábrica de armas en Kiev y pidió para las fuerzas ucranianas “más apoyo militar, más dinero y permiso para atacar al enemigo en su territorio”.El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, reivindicó este sábado (09.11.2024) en Kiev la inversión europea en la producción de armamento de Ucrania como una forma de reforzar a mediano y largo plazo la capacidad de Europa de garantizar su propia seguridad sin depender de Estados Unidos.

"Si mañana Ucrania no tiene que alimentar sus necesidades militares será un suministrador muy competitivo para nuestros ejércitos; no creo que haya mucha capacidad para producir en esta cantidad y a estos precios y con esta tecnología”, dijo Borrell a la agencia EFE después de visitar una fábrica de drones de largo alcance en Kiev.

La visita a la capital ucraniana tenía un objetivo claro, dijo Borrell posteriormente a la prensa: "expresar el apoyo de la UE a Ucrania, que sigue siendo inquebrantable; este apoyo es absolutamente necesario que para Ucrania se siga defendiendo de la agresión rusa”, apuntó el diplomático, en la primera visita a Kiev de un alto funcionario desde el triunfo de Donald Trump en las presidenciales estadounidenses. En Europa se teme que Washington quite su apoyo a la defensa ucraniana con la nueva administración republicana.

"Necesitamos paz real”

"Nadie sabe exactamente lo que va a hacer la nueva administración", dijo Borrell, señalando que el actual presidente, Joe Biden todavía tiene dos meses en el poder para tomar decisiones. "Tenemos que hacer más y más rápido, más apoyo militar, más capacidad de entrenamiento, más dinero, suministros más rápidos y también el permiso para atacar al enemigo en sus objetivos militares en su territorio”, apuntó Borrell.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, reiteró que no se debe obligar a Ucrania a hacer concesiones a Rusia. "Todos deben darse cuenta de que el apaciguamiento del agresor no funcionará", dijo. "Necesitamos una paz real, no un apaciguamiento que traerá más guerra", agregó.

Borrell, en tanto, sostuvo que "desgraciadamente, o afortunadamente, los europeos estamos tomando conciencia de que tenemos que garantizar nuestra propia seguridad y no podemos delegarla o subcontratarla a otros; no podemos estar dependiendo del humor de los votantes estadounidenses cada cuatro años”.

DZC (EFE, AFP)