Diputada Citlali Téllez: presume Cybertruck y ahora denunciará las difamaciones

Después de manejar la Cybertruck de Tesla en Chilpancingo, Guerrero, la diputada Citlali Yaret Téllez Castillo emprendió acciones legales contra aquellas personalidades mediáticas y plataformas que cuestionaron su proceder.

La diputada local del estado de Guererro, Citlali Téllez Castillo, realizó un video en vivo desde el interior de una Cybertruck de Tesla que conducía entre las calles de Chilpancingo.

Citlali Téllez, diputada, en contra de la falsa información por el viaje en Cybertruck

En el video en vivo publicado en su Facebook personal, la diputada expresó la emoción de conducir una camioneta eléctrica fabricada por Elon Musk. “Sí se siente cañon el despegue (...) Se siente que te desprende tu alma”, comentó en el video y a los usuarios espectadores del video.

Sin embargo, los internautas iniciaron la controversia ante las acciones de la diputada, cuestionando si ella compró la camioneta valuada alrededor de 2 millones de pesos mexicanos, a pesar de pertenecer a Morena, partido político conocido por la austeridad que practicaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, la diputada se defendió, primeramente, explicando, que la Cybertruck pertenece a Carlos García Adame, un empresario de Tlacotepec. Además, posteriormente publicó un video en Facebook aclarando aún más la situación debido a la información falsa propagada.

“Esa camioneta no es mía, es un gran amigo mío, y pues decirles que no ha sido la primera vez que yo he estado a bordo de esa camioneta (...) Pasó por mí en su camioneta y nos fuimos a la sierra”, detalló.

Por otro lado, la diputada también mencionó que avanzara legalmente contra los que proporcionaron la falsa información y que intentaron extorsionarla, como explica en el video.

“Quiero decirles que las tenemos identificadas y qué tomaré acciones legales contra todos, contra todas esas plataformas y medios de comunicación que han puesto en riesgo mi seguridad y mi integridad”, especificó.