“Quiero darle un beso en la mejilla”: Novio de Melanie se apareció en hospital tras golpearla y entró a la fuerza

El caso de Melanie, una estudiante de medicina en Tamaulipas, ha generado una creciente indignación en la opinión pública, ya que cada día se conocen más detalles sobre la brutal agresión que sufrió por parte de su novio, Christian “N”, durante una fiesta de Halloween el pasado 31 de octubre. En una reciente entrevista con el medio N+, la madre de la joven, Socorro Guzmán, reveló un preocupante suceso que tuvo lugar en el hospital donde la joven se encuentra recuperándose.

Christian entró a la habitación de Melanie en el hospital tras golpearla

Socorro explicó que el día en que Melanie fue ingresada de emergencia al hospital del Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas tras la agresión, Christian “N” logró entrar a la fuerza en las instalaciones con la aparente intención de acercarse a Melanie.

Según la madre, el joven agresor llegó hasta la habitación donde se encontraba su hija, diciendo que solo quería “darle un beso en la mejilla”. La señora Socorro, con gran control y contención, actuó de inmediato para proteger a su hija.

“Entré al hospital y me prepararon para ver a Melanie. Esta persona se presentó ese mismo día, entró a la fuerza al IMSS y no sé cómo logró llegar hasta la habitación en donde estaba Melanie. Me dijo: ‘solamente quiero ver a Melanie, quiero darle un beso en la mejilla’. Tuve que armarme de valor y morderme la lengua por respeto a las personas hospitalizadas, aunque por dentro me estuviera ardiendo como madre”, declaró Socorro.

No pudieron detener a Christian en el hospital; no había denuncia

Con ayuda del personal de seguridad, lograron sacar a Christian “N” del hospital, pero no fue detenido en ese momento debido a que no se había interpuesto aún una denuncia formal en su contra.

Actualmente, Christian “N” se encuentra prófugo de la justicia, mientras Melanie sigue en recuperación debido a las graves heridas que sufrió; la joven presenta fracturas en la nariz y mandíbula, y estuvo a punto de perder la vista del ojo izquierdo a causa de los golpes que recibió.

La familia de Melanie ha exigido justicia y protección para la joven; el caso sigue en investigación y se espera que pronto las autoridades logren capturar al responsable para que enfrente las consecuencias legales de sus acciones.