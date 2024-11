¿Están los hutíes chantajeando a las compañías navieras?

Expertos de la ONU sospechan que los hutíes, que llevan un año atacando el tráfico marítimo frente a las costas de Yemen, cobran a los barcos por el "paso seguro". Pero expertos en seguridad marítima lo dudan.¿Están pagando las compañías navieras internacionales 180 millones de dólares (169 millones de euros) mensuales a los rebeldes hutíes de Yemen?

Un grupo de expertos nombrado por las Naciones Unidas para supervisar la evolución militar de los hutíes parece creer que podría ser así. En un informe para el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre, los expertos escriben que los hutíes han empezado a cobrar millones a los barcos que pasan por la costa yemení, a cambio de garantías de que no serán atacados.

Los hutíes han estado disparando misiles contra el tráfico marítimo frente a las costas de Yemen desde noviembre del año pasado. El grupo rebelde, que controla la mayor parte del norte de Yemen, afirma que lo hace para respaldar a los palestinos y luchar contra Israel y Estados Unidos, a los que considera enemigos.

"Los hutíes habrían cobrado tasas ilegales a algunas agencias marítimas para permitir que sus barcos naveguen por el Mar Rojo y el Golfo de Adén sin ser atacados", dice el informe de la ONU. citando fuentes anónimas. "Las fuentes estiman que los ingresos de los hutíes por estas tasas ilegales de tránsito seguro ascienden a unos 180 millones de dólares al mes". Este dinero se transfiere a los hutíes a través de la red informal de transferencias de dinero conocida como "hawala", prosigue el informe.

Estas comisiones podrían sumar casi 2.200 millones de dólares al año y constituirían una de las mayores fuentes de ingresos de los hutíes. También podrían dar al grupo un incentivo financiero para continuar sus ataques, pase lo que pase en Gazay el Líbano, según los observadores. Sin embargo, los expertos de la ONU admitieron que no podían verificar la información de forma independiente.

Otros expertos dicen que las cifras no cuadran

Varios expertos en seguridad marítima y seguros han expresado sus dudas sobre el supuesto plan de "paso seguro".

Las cifras realmente no cuadran, afirma Stephen Askins, abogado especializado en piratería y terrorismo marítimo del bufete británico Tatham & Co. "Si uno empieza a hacer cuentas y se fija en el número de buques que pasan y que aún pueden estar en peligro, entonces sólo queda un puñado para los que el pago puede merecer la pena", dijo a DW, señalando que la mayoría de los buques que ahora pasan por Yemen consideran que no están en peligro. Por ejemplo, los barcos que sirven a los intereses rusos y chinos no han sido en general objetivo de los hutíes.

"Desde luego, no se puede descartar que haya algunas compañías navieras que decidan pagar por un paso seguro", aclara Lars Jensen, director de la empresa danesa de inteligencia naviera Vespucci Maritime. "Pero la cantidad mencionada parece poco realista".

Jensen señala que un informe de la ONU de 2013 estimaba que los piratas somalíes podían ganar hasta 413 millones de dólares en siete años. "Sólo desde esta perspectiva, la idea de que los hutíes están ganando 180 millones de dólares al mes parece completamente fuera de la realidad", indica a DW.

Los hutíes, en contacto regular con los barcos

Lo que está claro es que los hutíes están en contacto con las compañías navieras a través de lo que llaman su Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias, o HOCC. Este centro se creó en febrero y se supone que debe mitigar el impacto de la guerra sobre los civiles, "adherirse a las enseñanzas islámicas y respetar el derecho humanitario internaciona".

El HOCC está dirigido por Ahmed Hamed, que también controla la organización que supervisa la ayuda humanitaria que llega a las zonas de Yemen controladas por los hutíes. Según el Centro de Estudios Estratégicos de Sanaa, Hamed tiene un historial de lo que este think tank yemení denomina "chantajes", que incluye el desvío de fondos de las autoridades locales de bienestar juvenil, deportes, pensiones y religiosas.

Es bastante plausible que los hutíes puedan utilizar el HOCC como un "mecanismo de búsqueda de rentas", dice a DW Mohammed Albasha, fundador del Informe Basha, una consultora con sede en Estados Unidos, especializada en Oriente Próximo y Yemen. A través de sus diversas comunicaciones con las empresas navieras, el HOCC puede incluso haber desarrollado una "base de objetivos", añade.

Sin embargo, Albasha también duda la cifra de 2.200 millones de dólares anuales de los expertos de la ONU. "Esa afirmación resulta difícil de aceptar", afirma. "Para contextualizar, los ingresos del Canal de Suez se redujeron en un 64,3 % en mayo de 2024, cayendo a 337,8 millones de dólares desde los 648 millones de mayo de 2023. Afirmar que los hutíes, que ni controlan un canal ni dominan toda la costa del Mar Rojo, están ganando casi 200 millones de dólares al mes, en una región donde la actividad naviera se ha reducido a la mitad, es difícil de creer."

(gg/rml)