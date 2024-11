Israel aplaude nominación de Mike Huckabee como embajador de EE.UU.

Personeros del gobierno israelí respaldaron el nombramientode un político que siempre ha rechazado la existencia de Cisjordania.El ministro de Exteriores israelí, Guideon Saar, mostró este martes (12.11.2024) su satisfacción por la nominación del exgobernador de Arkansas Mike Huckabee, que no reconoce la existencia de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada, como nuevo embajador de Estados Unidos ante Israel, por parte del presidente electo estadounidense, Donald Trump.

"Espero trabajar contigo para fortalecer el vínculo entre nuestros pueblos", escribió Saar en su cuenta de X, junto a una foto en la que ambos aparecen estrechándose la mano. Saar felicitó a Huckabee por su nominación y lo definió como un "amigo de hace mucho tiempo de Israel" y de Jerusalén.

Otro de los ministros que mostró su regocijo por la elección de Huckabee fue el ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío, Itamar Ben Gvir, que se limitó a escribir el nombre de Huckabee seguido de una bandera de Estados Unidos, un corazón y una bandera israelí.

Trump aseguró en un comunicado que Huckabee "trabajará incansablemente para lograr la paz en Oriente Medio". "Él ama a Israel y al pueblo de Israel y, de igual manera, el pueblo de Israel lo aprecia a él", añadió.

En enero de 2017, Huckabee viajó a Cisjordania ocupada para inaugurar las obras de expansión de la colonia judía de Maale Adumim, donde mostró rechazo a la existencia de Cisjordania como territorio palestino.

"Hay ciertas palabras que rehúso usar. No hay nada que sea Cisjordania, es Judea y Samaria (nombres bíblicos para Cisjordania)", dijo el que fuera candidato en 2008 y 2016 a la nominación republicana para las presidenciales. En dicha visita, también aseguró, refiriéndose a las colonias, contrarias al derecho internacional, que "no hay tal cosa como asentamientos, son comunidades, barrios, ciudades. No hay algo que sea la ocupación (...) los judíos son residentes, los dueños".

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y ordenó la construcción de una nueva embajada, también reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y promovió acuerdos de normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes.

