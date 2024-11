Si inventó un título, por qué no una familia: Marilyn Cote buscaba impresionar a sus pacientes

El caso de Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla que engañó a sus pacientes, sigue tomando giros sorprendentes. Recientemente, se ha viralizado el testimonio de una de sus víctimas, quien compartió que la supuesta especialista no sólo inventó diagnósticos, sino que también inventó una familia para impresionar a sus pacientes.

Una mujer identificada como Regina, quien fue paciente de Cote desde 2019, acudió a ella por problemas emocionales relacionados con su noviazgo y ataques de pánico. Tras leer buenas referencias de la psiquiatra en la plataforma Doctoralia, Regina decidió consultarla. No obstante, lo que comenzó como una búsqueda de ayuda profesional terminó siendo una experiencia que la paciente describe como una serie de manipulaciones y falsedades.

Marilyn Cote diagnosticó a Regina con esquizofrenia y le aseguró que sus problemas sentimentales eran consecuencia de esta enfermedad; le recetó medicamentos como quetiapina, risperidona y venlafaxina, advirtiéndole que si no tomaba los medicamentos de inmediato, comenzaría a alucinar y a desconectarse de la realidad. “Me dijo que si no tomaba lo que me recetaba, me iba a dar de baja de la vida pronto”, relató Regina.

Familia de ensueño, la familia Cote

De acuerdo con Regina, la falsa psiquiatra también inventó detalles sobre su vida personal para dar una imagen de éxito y autoridad. Cote le contó que estaba casada con un hombre noruego llamado “Sr. Hansen” y que su hijo, Tobias, también trabajaba en el consultorio. Sin embargo, Regina pronto descubrió que las historias de Cote no coincidían y que la “psiquiatra” había fabricado estos familiares.

En su relato, Regina también menciona a Jared, quien trabajaba como asistente de Cote y supuestamente era hijo de la psiquiatra. Según Regina, Jared no era en realidad el hijo de Cote, sino un joven al que la psiquiatra había reclutado para que fingiera ser su hijo, vistiendo un uniforme médico con el nombre “Jared Hansen”. La verdadera identidad de Jared sigue siendo un misterio, y algunos sostienen que podría haber sido un paciente de Cote o alguien con problemas de adicción a las drogas.

Denuncia fallida

A medida que Regina comenzó a desconfiar de Cote, se dio cuenta de que las referencias sobre la psiquiatra que había leído en Doctoralia también podían haber sido fabricadas. Al buscar más información sobre la supuesta especialista en neurociencias, descubrió que muchas de las credenciales que Cote había afirmado tener eran falsas.

Regina decidió denunciarla en 2020, aunque su denuncia fue desestimada sin mayor seguimiento. Según la expaciente, las autoridades argumentaron que su caso era difícil de proceder porque no había sufrido daños objetivos a su salud, ya que no había tomado los medicamentos que le habían sido recetados.