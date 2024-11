Víctima de monstruo en parque de diversiones narra abuso sexual en Festival del Terror

Este martes 12 de noviembre se hizo viral un video en redes sociales en los cuales una presunta víctima identificada como ‘Ana’ narra el abuso sexual del que fue sujeta por parte de un “monstruo” de un parque de diversiones durante el Festival del Terror.

En las grabaciones compartidas por el periodista, Carlos Jiménez, la víctima de abuso sexual narró cómo un trabajador del parque de diversiones disfrazado de “Monstruo” para el Festival del Terror la tocó en sus partes íntimas sin su consentimiento.

Monstruo abusa sexualmente de joven durante Festival del Terror

La pregunta víctima de abuso sexual en el parque de diversiones ubicado en la alcaldía Tlalpan narró cómo es que el monstruo aprovechó la oscuridad de la temática de Festival del Terror para meterle la mano en sus partes íntimas.

“Durante un pasillo, que estaba muy oscuro, sentimos (Mi amiga y yo) una mano muy, muy grande, y como muy pesada, entrando desde el inicio de las pompis hasta el inicio de mis partes íntimas, ahí hace presión para arriba”...

“El sujeto mete la mano, hace la forma de la vagina y jala para atrás, hizo un movimiento muy brusco que hace que nos duela”, narró Ana víctima de abuso sexual al igual que su amiga, por parte de un trabajador de Six Flags México.

Víctima de abuso sexual en parque de diversiones asegura que la revictimizaron

Ana aseguró que el personal del parque de diversiones la confrontó con su atacante, el cual la acusó de mentir sobre el presunto abuso sexual, y le inventaron testigos, según información publicada por Carlos Jiménez.

En una constancia de hechos de Six Flags, Ana escribió el incidente, en el que identificó a su abusador como “Alejandro”, y mencionó que el encargado en turno no les brindó la atención adecuada, además de que “trajeron a supuestos testigos que no estaban en la atracción del Festival del Terror ‘SAW’ cuando sucedió el abuso”.

Anteriormente, Six Flags México emitió un comunicado en el que hizo énfasis en que “la seguridad de nuestros visitantes y colaboradores es siempre nuestra máxima prioridad. (...) Estamos al tanto de esta queja y cooperaremos plenamente con las autoridades locales en su investigación”.