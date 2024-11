Diabetes en México: retos en diagnóstico y tratamiento para el sistema de salud

Las cifras de la diabetes son alarmantes. En 2023, un 7.2% de las personas con diabetes tipo dos no utilizaban tratamiento farmacológico debido a la falta de información (58.7%) o por preferencia por tratamientos no farmacológicos (12%). Además, un 14.9% de los pacientes no seguían el tratamiento de manera regular. Las razones para no usarlo regularmente fueron la falta de acceso a los fármacos (39.3%), olvido (28.7%) y falta de información sobre el tratamiento (22.3%).

Un análisis de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2023 estimó que la prevalencia de diabetes tipo 2 (DT2) fue de 18.4%, de los cuales el 12.4% están diagnosticados y el 6% aún no ha sido diagnosticados.

En la Ciudad de México, se registró que la diabetes es la tercera causa de muerte, con 4,337 fallecimientos, siendo la segunda causa en hombres (2,207) y la tercera en mujeres (2,130).

Educar a pacientes con diabetes

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes 2024, se celebrará la Cumbre de Diabetes Latam, un evento híbrido (presencial y virtual) dirigido a profesionales de la salud, pacientes y público en general. Esta iniciativa, organizada con el apoyo de aliados como Embecta, Ultra-Fine, One Touch, Lilly y Granvita, tiene como objetivo promover el bienestar físico, social y mental de las personas que viven con diabetes.

Ana Nyssen, gerente de marketing de Embecta, destacó la importancia de esta cumbre, señalando que la educación continua en diabetes es esencial tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes y sus familias. La diabetes no solo implica el control de la glucosa, sino también un enfoque integral para el bienestar.

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes 2024, se celebrará la Cumbre de Diabetes LATAM (Foto: Publimetro)

Por su parte, Marisol Olarra, coordinadora de educación en diabetes de Embecta, señaló que la gestión efectiva de la diabetes va más allá del control de la glucosa, e incluye el bienestar físico, social y mental, fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La Cumbre 2024 abordará estos tres aspectos clave para mejorar la vida de las personas con diabetes:

La importancia de evitar el sedentarismo y seguir una alimentación equilibrada para prevenir y controlar la diabetes tipo 2. Bienestar social: Abordar los retos que enfrentan las personas con diabetes para llevar una vida plena y saludable.

Abordar los retos que enfrentan las personas con diabetes para llevar una vida plena y saludable. Bienestar mental: Sensibilización sobre los desafíos emocionales que pueden surgir al vivir con una enfermedad crónica.

Daniel Paniagua Herrera, vocero de la Asociación Mexicana de Diabetes, enfatizó la necesidad de una acción integral para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes a todos los niveles.

Proyecciones de la Federación Internacional de Diabetes (FID) estiman que, para 2045, uno de cada ocho adultos vivirá con diabetes, lo que subraya la importancia de continuar con estas iniciativas educativas y de apoyo.