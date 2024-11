El fondo para catástrofes climáticas empezará a pagar en 2025

Un fondo para pérdidas y daños destinado a ayudar a las naciones afectadas por desastres climáticos empezará a entregar dinero el año que viene, según los responsables de las negociaciones sobre el clima de la ONU.Tras años viendo cómo Uganda, su país natal, se ve afectado por los efectos del cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles, Ireen Twongirwe está enfadada. "No se puede predecir lo que está por venir, ¿sabes? Por ejemplo, cuando llega la temporada de lluvias, llega el sol; cuando llega la temporada de sol, llega la lluvia", explica Twongirwe, directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro Women for Green Economy Movement Uganda.

La imprevisibilidad que describe esta activista está destruyendo cultivos y medios de subsistencia, lo que, según ella, provoca "todo tipo de conflictos en las comunidades y en el país en general", debido al aumento de los precios.

En algunas regiones, las olas de calor, las sequías, los huracanes y otros fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más fuertes y frecuentes, a medida que calentamos el planeta con las emisiones de gases de efecto invernadero. Las comunidades de los países más pobres, que son las que menos han contribuido al cambio climático, suelen ser las más afectadas.

"La realidad es que oímos hablar de ellos cuando les golpea el desastre, durante un par de días o semanas, pero después nos olvidamos de ellos. No les proporcionamos suficiente apoyo para recuperarse de estos impactos y reconstruir sus hogares y medios de vida", declaró a DW Harjeet Singh, director de Compromiso Global de la Iniciativa del Tratado sobre Combustibles Fósiles.

Acuerdo histórico sobre pérdidas y daños

Tras más de una década de peticiones de financiamiento por parte de los países en desarrollo, para hacer frente a las pérdidas y daños causados por el cambio climático, los líderes de la última cumbre sobre el clima, celebrada en Dubai en 2023, lanzaron oficialmente un fondo de ayuda y, un año después, se pueden ver algunos progresos.

"El fondo para responder a las pérdidas y daños está listo para desembolsar financiamiento", declaró Ibrahima Cheikh Diong, director ejecutivo del fondo, en el momento de su firma oficial, este noviembre, en la capital azerbaiyana.

El objetivo del nuevo fondo, que se ha descrito como un 'acuerdo histórico', es ayudar a los países más pobres a hacer frente al costo de las pérdidas y daños relacionados con unas condiciones meteorológicas cada vez más extremas. También podría proporcionar dinero para hacer frente a lo que se conoce como impactos de 'aparición lenta', como el aumento del nivel del mar, que podría sumergir a naciones insulares como las Maldivas a finales de siglo.

Los negociadores decidieron crear el fondo en la COP27 celebrada en 2022 en Sharm el Sheikh, en Egipto, pero las reuniones iniciales terminaron con desacuerdos. Uno de los principales puntos de fricción giró en torno a la institución designada para albergar el fondo y qué países tendrían que contribuir más o menos.

Objetivos financieros para un nuevo fondo

El año pasado, Alemania y Emiratos Árabes Unidos, anfitrión de las negociaciones sobre el clima de la COP28, se comprometieron a aportar 100 millones de dólares cada uno al fondo. Otros países ricos como Francia, EE. UU. y Dinamarca también han contribuido. Y Suecia ha sido el último país en aportar casi 20 millones de dólares.

Según el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, el fondo asciende ahora a 722 millones de dólares, una cantidad que "ni siquiera se acerca a reparar el daño infligido a los más vulnerables'" y que "equivale aproximadamente a los ingresos anuales de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo". "Ni siquiera representa una cuarta parte de los daños causados en Vietnam por el huracán Yagi en septiembre", añadió.

Las naciones industrializadas no tienen un historial sólido en cuanto a contribuciones. En 2009, acordaron movilizar 100.000 millones de dólares al año hasta 2020 para ayudar a atender las necesidades de los países en desarrollo. Pero no alcanzaron el objetivo hasta 2022. Según Preety Bhandari, ex asesora principal del Programa sobre el Clima Mundial del Instituto de Recursos Mundiales, esto ha provocado una falta de confianza.

"Si va a haber cambios de objetivos en los compromisos, como ha ocurrido con el financiamiento de 100.000 millones de dólares, ¿entonces, toda esta empresa multilateral está en peligro?", se pregunta. "Tenemos que intentarlo. No podemos rendirnos sólo porque no se haya avanzado lo suficiente. Si la cuestión no se pone sobre la mesa, si renunciamos de entrada, entonces toda la batalla está perdida".

