Mujeres en los Estados Unidos de Trump: entre la ira y la gratitud

¿Qué significa el segundo Gobierno de Trump para el acceso al aborto, los derechos LGBTIQ+ y el futuro de la próxima generación? Preguntamos a mujeres que votaron a favor de Trump y a opositoras.A millones de mujeres en EE. UU. les une la victoria de Donald Trump y lo que significará para sus derechos como mujeres.

"Estoy definitivamente feliz de que Trump haya ganado y, aún más, de que Harris y Walz hayan perdido", dijo por teléfono a DW Mia Akins, una estudiante involucrada en el movimiento antiaborto en Florida.

Los candidatos demócratas Kamala Harris y Tim Walz se pronunciaron a favor del derecho al aborto a nivel nacional. En su primer mandato, Trump nominó a tres de los jueces de la Corte Suprema, quienes anularon el derecho al aborto a nivel nacional en Estados Unidos en 2022.

Akins es estudiante de la Universidad Internacional de Florida (FIU) en Miami y cofundadora en su universidad del grupo de Students for Life of America (SFLA), una organización nacional antiaborto. La joven no cree que Trump sea el candidato ideal, pero "podemos trabajar con él".

La comunidad LGBTIQ+, preocupada por el futuro conTrump

Molly, una madre de California que prefiere no revelar su apellido, y su "hije" Sammy, volaron por todo el país hasta Washington, porque tampoco creen que Trump sea un candidato ideal. Molly tiene miedo de lo que traerá el Gobierno de Trump, entre otros para los derechos de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Sammy se identifica como una persona no binaria, no se considera femenina ni masculina y usa los pronombres "they/them/their", en inglés ("elles", en español).

"Me preocupa que Trump le rescinda los derechos a la comunidad LGBTIQ", dice Molly. "Que restrinja a quién aman y quiénes pueden ser", afirma. Sammy irá a la universidad el próximo año y ya ha descartado las universidades de los estados con mayoría de votantes republicanos. "Temo que mis amigos, que también son LGBTIQ, no podrán ir a la universidad de sus sueños, porque tienen miedo de ser atacados allí", dice Sammy".

Temen restricciones para mujeres en el área sanitaria

El partido de Trump no sólo ganó las elecciones presidenciales, sino también la mayoría en el Senado. Y todo parece indicar que, a partir del 20 de enero, también habrá una mayoría republicana en la Cámara de Representantes, es decir, que su partido podría sacar adelante muchos de sus proyectos con relativa facilidad.

Si los republicanos dominan en la Cámara de Representantes, "seguramente veremos decisiones más conservadoras y restricciones de salud más estrictas, sobre todo para las mujeres, en el segundo mandato de Trump", prevé Laura Merrifield Wilson, politóloga de la Universidad de Indianápolis. "El partido dominaría a nivel federal y, del lado izquierdo [progresista], existe el temor de que la política del 'Proyecto 2025' se haga realidad", añade.

Se trata de una especie de hoja de ruta ultraconservadora para el futuro de Estados Unidos. El propio Trump no participó personalmente en la lista de medidas, pero sí muchos de sus antiguos compañeros. La Heritage Foundation, un grupo conservador de expertos, es responsable del "Proyecto 2025".

"Resistencia feminista contra el fascismo"

Molly, Sammy y otros manifestantes se reunirán frente al edificio de la Heritage Foundation este sábado (16.11.2024). La iniciativa "Women's March" o Marcha de las Mujeres, sigue activa. Cientos de participantes, en su mayoría mujeres, se manifestarán con música a todo volumen y pañuelos verdes en los que se lee "fuera las prohibiciones sobre nuestros cuerpos".

La líder de la Marcha de las Mujeres, Tamika Middleton, asegura que la respuesta del grupo es la "resistencia feminista contra el fascismo".

"Estamos enfadadas", dice a DW Erica, que también pide no publicar su apellido. La joven de 27 años se unió a la protesta junto con su madre Mandy y su hija de cinco años Elani. "Estamos aquí para mostrarle [a Elani] que no hay que quedarse en casa con esta ira", explica.

Mandy está profundamente preocupada por el futuro de su nieta en Estados Unidos. "Ella debería tener los mismos derechos reproductivos que teníamos nosotros", declara a DW la abuela de Elani.

El segundo mandato de Trump y los opositores del aborto

Otras mujeres, en cambio, miran con gran esperanza la próxima administración Trump, también por la próxima generación. "Estoy increíblemente agradecida de que Kamala Harris no haya sido elegida para el cargo debido a su extremismo abortista", dice Reagan Barklage, en entrevista con DW.

Barklage trabaja como coordinadora estatal en Students for Life of America. "Espero que él [Trump] pueda trabajar con el Congreso para proteger las vidas de los niños", replica. Barklage también quiere que Trump regule mucho más la distribución de pastillas abortivas y que "tome decisiones sabias cuando nombre a jueces".

Los republicanos tienen la mayoría en el Senado, y probablemente Trump podrá nombrar un gran número de jueces federales conservadores, que quieran restringir el derecho al aborto. Se avecinan buenos tiempos para Mia Akins, Reagan Barklage y Students for Life of America.

(rmr/rml)